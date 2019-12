$!Zoilo Almonte persigue cumplir lo que le faltó en la temporada de 2018

En la temporada 2017-18 las Águilas Cibaeñas se llevó la corona ante los Tigres del Licey y eso fue un disfrute que Zoilo Almonte gozó a la distancia, luego de colaborar para que el equipo alcanzara la final en la semifinal (round robin) de esa campaña.

Un contrato en el béisbol japonés con los Dragones de Chunichi desprendió al jugador de la alineación aguilucha para la serie final. Pero esta vez, el jardinero fortalece la ofensiva de su equipo, que gracias a él alcanzó su primera victoria el pasado sábado.

Y Almonte se lo toma con notable seriedad. “Gracias a Dios aquí en el invierno he tenido mucha responsabilidad”, señala el jugador, colocado como cuarto bate y bateador designado en los dos primeros partidos con el equipo. “Me siento acostumbrado a eso –continúa- y trato de manejarlo de la mejor manera posible”.

Si por talento o personal es, las Águilas tienen con qué dar la cara a sus rivales, pero eso en nada es una garantía de título. Y él lo explica: “El béisbol es muy complicado, muchas veces tú tienes un excelente equipo y quizás no clasificas, ni vas a la final. Pero esto es un conjunto, mientras más piezas se junten y jueguen juntos, tenemos más chance”.

Almonte tiene una fecha determinada “para irse”, pero si llega la oportunidad “y Dios lo permite y va a ser así, lleguemos a la final si hay que pedir un permiso hasta de una semana podemos seguir”.

Todo eso por sentir la sensación de levantar el trofeo de campeón. “Claro porque la última vez no estuve aquí, me fui a Japón antes de que se terminara la final”, señala, para recordar que jugó todo el round robin, pero nada de la final. “Me sentía un poquito triste por el sentido de que ya venía luchando con el equipo por eso y no podía estar con ellos”, expresa con cierto pesar por su ausencia, “pero me sentía contento en otra parte porque sabía que los muchachos estaban preparados para poder ganar”.