$!1983-84, dos semifinales pactadas 7-4

1994: Los Astros de Houston y los Padres de San Diego hacen un intercambio gigantesco de doce jugadores. Houston obtiene OF Derek Bell , IF Ricky Gutiérrez , pitcher Pedro Martínez Aquino, OF Phil Plantier , y IF Craig Shipley de San Diego a cambio de 3B Ken Caminiti , SS Andújar Cedeño , OF Steve Finley , 1B Roberto Petagine , P Brian Williams , y un jugador a ser nombrado. P Sean Fesh irá a los Padres el próximo mes de mayo para completar el contrato más importante en las Grandes Ligas desde 1957 .

2010: Los Azulejos firman al lanzador Octavio Dotel por un año por valor de US$3.5 millones.