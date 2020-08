$!A mí la política no me interesa

Mañana domingo 16 de agosto, Luis Abinader será por 4 años el Presidente Constitucional de todos los dominicanos.En lo personal no me interesa la política. No sé discutir a gritos. Me da exactamente igual tener razón o no.

No me gusta la indignación, ni la mala educación, ni los insultos, ni la prepotencia. Intento no hablar con la gente que considera que estás con ellos o contra ellos. Me molesta la agresividad y la chulería y los desplantes. Seguramente soy idiota. No me interesa la gente que se cree capacitada para hablar (y dar lecciones) sobre todos los temas de la tierra.

No me gustan los analfabetos orgullosos, ni los orgullosos a secas. Bill Veeck lo dijo: “El béisbol es casi la única cosa ordenada en un mundo muy desordenado. Si tienes tres strikes, ni siquiera el mejor abogado puede sacarte de este lio”. Por eso no me gusta la política y soy enfermo con la pelota.

Carl Yastrsemznki sentenció: “Pienso en béisbol cuando me despierto en la mañana. Pienso en él todo el día y sueño con él en la noche. El único momento en el que no pienso en béisbol es cuando lo estoy jugando”.

PICADILLOS: Eddie Gaedel, de tres pies siete pulgadas, quien fue emergente al bate con los Carmelitas de San Luis, el 19 de agosto de 1951, provocó que se impusiera la Regla de estatura mínima de 5-4 (pies y pulgadas) en Grandes Ligas y en todo el béisbol profesional....Jorge Mateo debutó en las mayores, dominicano 798 con San Diego...Sandy Alcántara ha dado oficialmente negativo dos veces y está de regreso en casa con su familia. Se espera que Alcántara se dirija al sitio alternativo de los Marlins en Júpiter...El SS Jeison Gúzmán será el dominicano 800 en debutar en GL....Pura verdad: Dice un famoso scout que después que ves un pelotero más de 5-6 veces ya no lo estás evaluando, lo que estás buscando es un pretexto para no firmarlo... Equipos de la MLB celebrarán el domingo los 100 años de las ligas negras... Durante su racha de hits de 15 juegos, Charlie Blackmon está bateando .567 (34 de 60) con 17 carreras anotadas, seis dobles, tres jonrones y 20 CE es el promedio más alto en una racha de al menos 15 juegos desde que Lance Berkman bateó .586 (34 de 58) en 15 juegos del 5 / 3-18.

UN DÍA COMO HOY: 1978, los Azulejos cambian al bateador designado Rico Carty a los Atléticos por el bateador designado Willie Horton y un lanzador de ligas menores.

2009, Julio Borbón disparó cuatro hits y se robó una medalla cuatro bases robadas, para un récord de equipo de 8 robos, y los Rangers vencieron a Boston, 7-2.