$!Adell error 4 bases; Canseco, jonrón

Las Reglas de Béisbol en algunas ocasiones son interpretativas de manera muy personal por parte del anotador oficial.

A Joe Adell fildeando un batazo en la zona de seguridad lo golpea una pelota sobre la cerca, válido a juicio del anotador para un error de 4 bases.

Los fanático no olvidarán la imagen más famosa que has visto de un jonrón extraño en Grandes Ligas es la de José Canseco siendo golpeado en la cabeza por la pelota, después de no poder atrapar el que era un elevado bateado por José Martínez, jugada que se dio el 25 de mayo de 1993.

Pero al recordar esta jugada nos preguntamos.

¿Por qué fue jonrón el batazo de Martínez si le pegó en la cabeza a Canseco y no se fue de manera directa?

Esto es lo que dicen las reglas del béisbol sobre esta y otra situación que se puede presentar en un encuentro.

En la Regla 5.05 (9), se explica: "cualquier elevado en terreno de fair que sea desviado por un fielder hacia las tribunas, en terreno de fair, al bateador se le debe de dar un home run".

Adell, el jardinero novato de los Angelinos, realizó una comedia involuntaria el domingo cuando trató de rastrear un batazo de línea de Nick Solak de los Rangers. Dio un círculo hasta justo enfrente de la pista de advertencia y luego no pudo sostener la pelota después de ponerse un guante. Peor aún la pelota salió disparada del guante y pasó por encima de la pared del jardín derecho.

Además, el anotador oficial lo cambió con un error de cuatro bases después de llamar inicialmente a la jugada un jonrón para Solak. Esta misma regla también contempla una situación similar pero que tiene otro desenlace: ¿Qué pasa si al fielder el elevado le pega en la cabeza dentro de terreno de fair y se va a las tribunas pero en terreno de foul? "Cualquier elevado en terreno de fair que es desviado por un fielder a las tribunas o sobre la barda pero en terreno de foul, al bateador se le debe de dejar en segunda base". Adell dijo que perdió brevemente la pelota en las luces y el techo del Globe Life Field.

Pudo impugnarse la anotación y pedir revisión.

El "béisbol hoy es dirigido desde la oficina, con un café y leyendo datos en su laptop”, pero olvidan un detallito: el factor humano, al que quizá vean obsoleto y por eso fomentan jonrón y ponche para vender “espectacularidad”, pero que quede claro, el béisbol es un juego de individualidades.

PICADILLOS: Albert Pujols tiene que cambiar el ritmo lento con que está marcando el paso en los últimos 7 juegos donde factura de 27-5, .185, con dos jonrones... Junior Noboa de ser nombrado Comisionado de Béisbol le daría tope internacional al cargo... Felicitaciones a don José de León por su elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano como propulsor del deporte... El torneo otoño-invernal 2020-21 lo veo más flojo que un diente de leche... Franchy Cordero, Kansas lo colocó en lista de 60 días... Nuestro pésame a Fernando Custodio por el fallecimiento de su padre... Rogamos al Señor por la mejoría del hermano Gustavo Olivo... ¿Cuándo abrirán las galleras?. Miles de padres de familias dominicanos están pasando trabajo- Quique Antún debe pitchear su jueguito.

UN DÍA COMO HOY: en 1983, el presidente Salvador Jorge Blanco, mediante decreto 1316, quitó la incorporación a LIDOM.

1980, José Rafael González es firmado por Rafael Ávila para los Dodgers.