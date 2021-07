$!Albert Pujols y las dudas de su edad

The Sporting News en su edición digital publica una reseña del periodista Jordan Diablos titulada: “Exejecutivo de MLB dice que Albert Pujols ha estado mintiendo sobre su edad”.

En Major League Baseball decenas de jugadores han sido víctimas de campañas mortales de descrédito y recuerdo las de Roger Maris y Hank Aaron cuando amenazaban las marcas de jonrones de Babe Ruth.

La nota de Diablos dice: Un ex ejecutivo de la MLB afirma que Albert Pujols ha estado mintiendo sobre su edad durante toda su carrera. David Samson, quien fue presidente de los Marlins de 2002 a 2017, hizo la acusación durante una aparición reciente en “The Dan Le Batard Show”. Samson estaba reflexionando sobre la temporada baja de 2012 cuando Pujols era agente libre y los Marlins eran uno de los equipos que intentaban fichar a la estrella del béisbol.

Pujols finalmente firmó un contrato por 10 años y US$240 millones con los Angelinos.

Mientras recordaba ese contrato y las ofertas que los Marlins enviaron a Pujols, Samson dejó escapar que el jugador de béisbol no tiene la edad que dice tener.

“Sabíamos cuando hicimos los cálculos para ese acuerdo que no nos importaba el 2019, ‘20 o ‘21. Estaba tan lejos en el futuro que no importaba”, dijo Samson. “Ser improductivo, sabíamos que no tenía la edad que dijo que tenía. Teníamos toda la información “.

Le Batard respondió: “¿Acabas de informar rotundamente que Pujols es mayor de lo que siempre ha dicho que es?”.

Samson dijo: “No hay una sola persona en el béisbol, ni un solo ejecutivo, que crea que Albert Pujols tiene la edad que él dice que tiene. La cantidad de fraude que estaba ocurriendo en la República Dominicana en el pasado, el cambio de nombres, el cambio de cumpleaños, te dejaría boquiabierto”.

Esta no es la primera vez que a Pujols, que figura en la lista con 41 años, se le cuestiona su edad.

Como señala Samson, hay historia con jugadores de República Dominicana que no tienen la edad que afirman.

El ex lanzador Wandy Rodríguez resultó ser dos años mayor de lo que se pensaba, y lo mismo sucedió con Miguel Tejada.

