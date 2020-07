$!Ubaldo Jiménez se resiste al adiós

Ubaldo Jiménez se resiste a la jubilación y él tendrá sus recursos secretos de que le queda estamina en sus envíos.

Ubaldo no ha lanzado en las mayores desde el 2017 con los Orioles de Baltimore.

Es válido señalar que en torneo pasado con los Tigres de Licey laboró en 29.2 innings.

En el 2017 fue la última vez que lanzó competitivamente. El derecho, sin embargo, le dijo a Patrick Saunders de The Denver Post: “Todavía no pienso en la jubilación”. Jiménez agregó: “Creo que si es la voluntad de Dios, seguiré jugando en las ligas mayores”.

Jiménez volvió a firmar con los Rockies en un acuerdo de ligas menores a principios de febrero, un intento del veterano de 36 años de prolongar su carrera. Luchó en tres apariciones de primavera antes de que la Liga Mayor suspendiera las operaciones debido a la pandemia de coronavirus, produciendo nueve carreras en 5.1 entradas. Poco después de que se anunciara el improvisado calendario 2020, los Rockies no incluyeron a Jiménez en su grupo de 60 jugadores. Si bien no pone a cero sus posibilidades de lanzar en las mayores este año, es una posibilidad muy remota.

Jiménez tuvo la peor temporada de su carrera en el 2017 en Baltimore, con marca de 6-11 con efectividad de 6.81, 139 ponches y 58 bases por bolas en 142 2/3 entradas. Las 108 carreras permitidas fueron las más altas en el béisbol.

Un día como hoy: En 1914 debutó con los Medias Rojas Boston un jugador que cambiaría la historia del béisbol profesional para siempre: George Herman Ruth, mejor conocido como ‘Babe’ Ruth.

Fue en un duelo entre los Red Sox y los Naps, que Ruth y sus compañeros terminarían ganando por la mínima; 4-3.

Si bien con el paso de los años ‘Babe’ sería recordado por sus 714 jonrones, .342 de promedio y 2213 carreras impulsadas, sus inicios fueron desde el montículo como un prometedor lanzador.

En el 2002, lo Marlins envían a Ptcher Ryan Dempster a los Rojos por el OF Juan Encarnación, IF Wilton Guerrero y el pitcher de liga menor Ryan Snare. Florida luego envía OF Cliff Floyd, Guerrero, y el P Claudio Vargas y $ 1.5 millones a los Expos a cambio de Ps Carl Pavano y Graeme Lloyd, IF Mike Mordecai y la liga menor P Justin Wayne.