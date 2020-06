$!La temporada 2020 MLB luce difícil

Y así van pasando los días y entre el coronavirus y las estériles discusiones de los dueños de equipos y los peloteros se nos ha ido medio año y no se ha definido nada.

Me parece tarde para que las Grandes Ligas monte al vapor un torneo en el 2020. Lo más saludable es que nos concentremos en el 2021, porque como decía Luisito Martí: “Cuando no se puede, es que no se puede”.

El comisionado Rod Manfred lo puso en negritas con doble rayas: “Mientras no haya diálogo con la Asociación de Jugadores el riesgo de que no se pueda hacer la campaña continuará vigente”.

No nos vamos a cortar las venas escuchando a la Lupe, ni tampoco parquear la lengua por el reclamo de Botello y el 30% de las AFP.

En la litis entre los propietarios de equipos y los peloteros no habrá perdedores, en asuntos económicos nadie perderá porque todos son millonarios, y los que no, son multimillonarios.

Y si usted como fanático tiene alguna duda evite caer en una depresión, el comisionado Manfred cobra US$15 millones anuales por sus servicios. Dijo que lo rebajaría este año a US$10,5 millones.

Como decía Don Paco Escribano: “Mejor que me calle... y no digas nada”.

La temporada regular de la MLB de 1998 promedió 1.9 millones de espectadores en ESPN, un 21% más que cualquier otra en la historia de ESPN.

Cuando Mark McGwire empató a Roger Maris contra los Cachorros el 7 de septiembre, el juego en ESPN promedió 10.6 millones de espectadores, el partido de temporada regular más visto en la historia del canal.

Como bien apunta Jim Palmer: “Haga que todos los 1200 jugadores de béisbol y los 30 propietarios de MLB vean Field of Dreams y me digan que no pueden llegar a un acuerdo de compromiso para iniciar las temporadas 2020”.

Un día como hoy: En 1958, Ozzie Virgil, quien se convirtió en el primer jugador negro en jugar para los Tigres de Detroit 11 días antes, bateó de 5-5 en su primer partido en el Briggs Stadium en el triunfo 9-2 sobre los Senadores de Washington.

En el 2003, Jae Seo, David Weathers y Armando Benítez se combinan para hilvanar partido de un hit mientras los Mets vencieron a los Marlins 5x0.

En el 2005, Miguel Tejada, de los Orioles, juega en su partido 822 en fila, empatando a Gus Suhr por el noveno lugar en la lista de todos los tiempos.

En el 2010, Ubaldo Jiménez y los Rockies vencen 5x1 a los Mellizos para llegar a 13-1 y efectividad de 1.15, líder en toda las Grandes Ligas, igualando lo hecho en 1968 por el inmortal Bob Gibson. Desde el zurdo Lefty Gómez en 1932, solo Roger Clemens había comenzado 13-1.