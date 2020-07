$!Astros, en serios problemas

Los Astros de Houston bajaron las cortinas de la temporada del 2019, acusados del “robo de señas” escándalo que obligó a que saltaran cabezas, pero las aguas en el 2020 comenzaron débilmente a mojar la pradera.

Pero la situación del pitcheo de los Astros hoy está seriamente afectada y no por el COVID-19. Los Astros comenzaron la semana con una lesión calificada de seria de Justin Verlander, que salió indefinidamente con dolor en el antebrazo. El lunes por la noche, Dusty Baker anunció que el preparador Ryan Pressly estaba día a día con dolor en el codo. Poco después, dijo lo mismo sobre otro relevista, Chris Devenski, y luego anunció un cierre completo para el swingman Austin Pruitt, quien previamente había sido colocado en lista de inactivos de 10 días. Finalmente, el martes, anunció una lesión más en el bullpen: Joe Biagini, quien quedaría marginado por dolor en el hombro.

Agregue los problemas de Brad Peacock de la semana pasada, y el equipo se quedó en la difícil posición de tener un solo lanzador de experiencia en el bullpen que es Roberto Ozuna escoltados por los nóveles dominicanos Enoli Paredes y Christian Javier.

Por supuesto, las lesiones de pitcheo son parte de cada temporada. Pero en el 2020, todo un cuerpo de socorro está derribado y a la vez no parece mala suerte o el resultado de malas decisiones, sino un resultado potencial realista para cada equipo por la metodología utilizada en los entrenamientos.

Picadillos: No somos pesimistas pero buceando entre el Covid-19, la situación ciclónica y la merma publicitaria no es el mejor momento para hablar de que habrá pelota en nuestro país el 30 de octubre. Ojaláme equivoque, pero la realidad no pinta nada bueno... Los colegas que laboran en las excelentes transmisiones de Teteleantillas deben tributarle un homenaje a Danilo Domínguez quien hizo historia con el béisbol al estilo Teleantillas y Chelo Gozando... Hace 30 años, Shawon Dunston disparó 3 triples en un juego. Sorprendentemente, Herm Winningham hizo lo mismo menos de 4 semanas después, pero solo 4 hombres lo han hecho desde: Lance Johnson 23/09/1995... Rafael Furcal 21/04/2002... Denard Span 29/06/2010... Yasiel Puig 25/07/2014...Starlin Castro factura 1,622 hits a uno para empatar con Don Money (1,623)...Robinson Canó colecciona 2,573 hits a uno para empatar con Manny Ramírez y Richie Ashburn 2,574...

Anótelo: Joe DiMaggio tenía 84 años cuando murió el 8 de marzo de 1999 de cáncer en los pulmones. Nativo de Martínez, California, llegó a los 21 años a los Yankees, bateó .323 en su primera temporada y ayudó al club a ganar la Serie Mundial de 1936. Dejó récord de 56 juegos pegando de hit.

Un día como hoy: 1969, con cinco jonrones, los Bravos derrotan a los Filis 6 - 3, en el primer juego dispararon dos jonrones Felipe Alou y Hank Aaron y Bob Tillman.