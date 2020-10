$!Béisbol, historia enterrada

El domingo 15 de noviembre se pondrá en marcha el torneo de béisbol otoño-invernal José Manuel Fernández, sin la presencia de fanáticos en los estadios, acordaron el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

Usted puede reservar su abono y su presencia no será ignorada, ya que su asiento tendrá su foto en tamaño gigante.

Desde el nacimiento de República Dominicana en 1844 hasta 1920, la mayoría del pueblo tuvo tres grandes pasiones: la religión católica, las lidias de gallos y los movimientos armados, hasta que prendió la chispa del béisbol.

En 1912, en Santo Domingo funcionaba la Liga Nacional de Béisbol al estilo de las ligas profesionales similares a las de Estados Unidos y Cuba. En 1912, la revista Mefistófeles decía en un editorial: "El baseball, que es un juego yanqui, nos gusta y ojalá se propagara en nuestra tierra", y en la revista La Cuna de América se lee: "Nada es comparable con la pasión capitalina por el baseball, que ha llegado a ser el deporte favorito de esta aldea sedentaria".



En 1951, para complacer al gobierno de Trujillo se tomó la decisión de enterrar la historia pasada del béisbol y hemos seguido arrastrando este crimen. La historia no puede enterrarse de un plumazo, llegó el momento de que se desentierre, se oficialice y se le dé el lugar que le corresponde a los héroes y equipos del pasado.



Una muestra de que se jugaba béisbol fue que el 16 de agosto de 1912 se inauguró el Campeonato Nacional de Béisbol organizado por la Liga Nacional de Baseball que presidía Ignacio Guerra con los equipos Licey, Nuevo Club y Ozama, dotado de un premio de 200 pesos para el campeón.

BÉISBOL DE AQUÍ Y DE ALLÁ: Jeff Fletcher, del Orange County Register, informa que los Angelinos han entrevistado al gerente general asistente de los Atléticos, Billy Owens, y al asesor principal de los Padres, Logan White, para su vacante de gerente general...Tony La Russa, 76 años, es nombrado mánager de los Medias Blancas. Miembro del Salón de la Fama anteriormente dirigió a Chicago de 1979 a 1986...Los Tigres del Licey celebrarán un choque interescuadras este sábado desde las 10:30 de la mañana en la academia de los Rojos de Cincinnati, en Baseball City. Para abrir los intercambios, los azules visitarán el martes 3 de noviembre a las 10:30 a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Los verdes devolverán la cortesía al día siguiente, miércoles 4, a las instalaciones de Cincinnati, en la zona de Boca Chica.

UN DÍA COMO HOY: 1981, las Estrellas Orientales derrotan a los Leones del Escogido, gracias a un jonrón de Dave Hostetler. En este choque Ramón Lora (Escogido) dispara 4 dobles empatando la marca nacional de Felipe Alou.

2005. Los jugadores dominicanos arrasan con los premios de “Bates de Plata” de la Liga Americana. Jason Varitek (C), Mark Teixeira (1B), Alfonso Soriano (2B), Alex Rodríguez (3B), Miguel Tejada (SS), Manny Ramírez (OF), Gary Sheffield (OF), Vladimir Guerrero (OF ) y David Ortiz (DH) son los ganadores. En Liga Nacional son seleccionados Michael Barrett (C), Derrek Lee (1B), Jeff Kent (2B), Morgan Ensberg (3B), Felipe López (SS), Miguel Cabrera (OF), Andruw Jones (OF) y Carlos Lee (OF).