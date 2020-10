$!Bob Gibson, no dio la talla con Licey

Mientras buscaba los datos de Bob Gibson con los Tigres de Licey, Baseball-Referece informa que han fallecido Ron Perranoski, Lou Johnson y Jay Johnstone.

Semanas atrás se nos habían ido dos íconos Tom Seaver y Lou Brock.

La parca inexorablemente llega, antes o después, para poner fin a nuestros sueños, penas, ilusiones, alegrías y angustias.

Willie McCovey, del Escogido, fue el responsable de que don Cuso García, presidente de los Tigres de Licey, licenciara al lanzador Bob Gibson.

El 2 de diciembre de 1958, en un choque de los eternos rivales, el inicialista de los melenudos, McCovey, mandó la esférica a los pinos que estaban detrás de la verja del prado derecho del Estadio Trujillo con un corredor en circulación ante una recta de Gibson.

Este tablazo de McCovey fue determinante para que el Escogido derrotara 5-2 al Licey. Cuando McCovey terminó de recorrer las bases, el mánager del Licey, Joe Schultz, cruzó la línea de cal de tercera a home, y con la toalla en las manos envió a la ducha a Gibson. O sea que el batazo no sólo decretó la salida de juego de Gibson, sino que en la oficina, Cuso García le preparaba su diploma de licenciado.

Esta fue la última actuación de Gibson en el torneo, que terminó con récord de 2-6, 5.00 de efectividad, laboró en 11 juegos, 45 innings, 25 carreras limpias, 50 hits permitidos, 55 bases por bolas y 35 ponches.

Debut en GL: En 1959, el 15 de abril, Gibson debutó en las Grandes Ligas ante los Dodgers de Los Ángeles. En 17 años en el Big Show su registro de por vida fue de 251 victorias, 174 derrotas y 2.91 de efectividad. Fue inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 1981.

Gibson era candidato para la rotación de los Cardenales de San Luis en 1959, pero establecerse en la MLB le resultaría difícil: “La mala noticia era que mi rendimiento sería juzgado para darle el visto bueno por Solly Hemus el nuevo jugador-manager de los Cardenales”.

Trato a los negros: El trato de Hemus con los jugadores negros era muy difícil. O no le caía bien o creía sinceramente que la forma de motivarnos era con insultos.

Recuerda Gibson que en una ocasión me dijo, como le sentenció a Curt Flood, que nunca llegaría a las Mayores. “Hice el equipo en 1959, pero Hemus me convenció de que no era nada bueno y, en consecuencia, no lo era”.

El deporte favorito de Bob era el baloncesto. Además de jugar en los equipos del centro de recreación, jugó en el quinteto de Omaha Technical High School durante dos temporadas y fue una elección unánime para el equipo de toda la ciudad en su temporada sénior.