$!Boston sigue ganando y dando palizas

Aunque en béisbol no se puede cantar victoria, con todo y tener la serie 2-1 ante los Astros de Houston, los Medias Rojas de Boston destilan un tufillo a Serie Mundial. Si bien es cierto que “en béisbol no hay nada escrito” el filosofo Yogui Berra profetizó que “el juego no se acaba, hasta que no se termina” y el as de la narración Rafael Rubí (El Dinámico) resumía que “la pelota es redonda y viene en caja cuadrada”.

Es como si estos Medias Rojas de 2021, con altibajos a lo largo de la temporada regular, hubieran sido seleccionados por los dioses del béisbol para castigar a los tramposos Astros por sus crímenes de 2017 contra la humanidad del béisbol.

Los Medias Rojas golpearon a los Astros el lunes, logrando una ventaja de 9-0 en la tercera entrada sellando una victoria por 12-3 en el Juego 3 de la ALCS. Parece que deberíamos avanzar rápidamente a la Serie Mundial. Traigan a los Bravos o los Dodgers. Terminemos con José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman y el resto de los infames Astros.

Cora cumplió 46 años el lunes y mejoró su récord de postemporada a 17-5. Sus Medias Rojas irán a matar el martes y el miércoles en Fenway.

Una legión de fanáticos pide sanciones por hacer trampa en el campeonato 2017 de Houston no se impusieron hasta enero de 2020 y la temporada de las Grandes Ligas ‘20 fue una farsa vacía de 60 juegos sin fanáticos. Los fanáticos nunca tuvieron la oportunidad de dejar que los Astros lo escucharan.

Ahora los Medias Rojas están repartiendo justicia en la frontera de Fenway. Ruidosamente. Los Hijos de Cora tomaron ventaja de 9-0 en los Juegos 2 y 3, aplastando tres Grand Slams en el proceso. El mánager de Houston, Dusty Baker, ya no puede lanzar y el ex Jugador Más Valioso Altuve ha cometido dos errores cruciales.

Sin embargo, Alex Cora, manager comedido le llamó la atención a Eduardo Rodríguez por burlarse de Carlos Correa, haciéndole la salvedad que sólo van tres juegos de un 7-4. Cora cumplió 46 años el lunes y mejoró su récord de postemporada a 17-5. Sus Medias Rojas irán hoy y el miércoles tras un ciclón batatero en Fenway.

: En 1912, nace en Santiago Horacio Martínez Estrella, considerado como uno de los grandes paracortos dominicanos de todos los tiempos. Fue seleccionado cinco veces para el Juego de Estrellas de la Liga de Color de los Estados Unidos.

En 1937, nace en Laguna Verde, Montecristi, Juan Antonio Marichal Sánchez, el mejor lanzador latino de todos los tiempos. Curiosamente Horacio Mar- tínez fue quien recomendó la firma de Marichal.

En 1996, son inmortalizados en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano Arnulfo Espinosa, Teodoro Martínez y Rafael Ávila.