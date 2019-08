$!Brown, 72 años 1er. jonrón de piernas

El tiempo pasa y deja sus huellas, el miércoles 13 de agosto de 1947, hace hoy 72 años, Willard Brown (El Hombre Ese) bateó de emergente con los Cafés de San Luis y se convirtió en el primer jugador negro en disparar un jonrón de piernas en la Liga Americana, en el estadio “Sportman´s Park”.

El histórico batazo fue contra el lanzador Hal Newhouser, en la victoria de los Carmelitas de 6x5 sobre los Tigres de Detroit.

Brown tuvo problemas con el racismo y la mala calidad de su club, los Carmelitas. En el 2006, sin embargo, la grandeza de Willard Brown fue reconocida por el comité especial que lo seleccionó para ingresar al Salón de la Fama en Cooperstown.

Durante el invierno de 1937-38, Brown tuvo su primera experiencia en una tierra de habla hispana jugando en Cuba para los Tigres de Marianao. El jugador-manager fue Martín Dihigo. Brown obtuvo solo 8 hits en 55 turnos durante la temporada de 53 juegos.

Los Monarcas de Kansas City tenían su principal arma ofensiva en Brown. Nada menos que Josh Gibson lo llamó "Home Run" Brown.

Los historiadores de las Ligas Negras Larry Lester y Sammy Miller registraron la historia de otro de los apodos de Willard, uno que fue menos halagador. "Brown es lo que llamamos un jugador dominical", afirmó el ex compañero de equipo Sammie Haynes. “A Willard le gustaba jugar los domingos cuando teníamos la casa llena. Si las gradas estaban llenas, no podrías sacarlo. De hecho, no jugaba en días lluviosos o nublados. Por eso lo llamamos Sonny. Le encantaba jugar en días soleados y ante grandes multitudes. Y él era un verdadero deleite de la multitud.

Willard Brown en cuanto a poder estuvo por debajo de Joshua Gibson en términos de consistencia y juego completo.

En el béisbol invernal de Puerto Rico estableció una marca al conectar (27) jonrones en una temporada y participó con los Leones del Escogido en (1951) y (1952) siendo un dolor de cabeza para los lanzadores de esa época.

Un día como hoy: 1992, Henry Rodríguez, Dodgers, disparó su primer jonrón en Grandes Ligas a José Rijo, de Cincinnati en el Citie Field.

2007, Placido Polanco juega su desafío 144 consecutivo en segunda base sin cometer error.

2010, los Reales de Kansas City intercambian a José Guillén a San Francisco por consideraciones futuras después de designarlo para la asignación el 5 de agosto, a pesar de liderar el equipo con 16 jonrones y 62 carreras impulsadas. Guillén se había enfrentado repetidamente con la gerencia del equipo, que decidió cortar los vínculos con su jugador mejor pagado.