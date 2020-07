$!Buster Posey: las gemelas lo sacan juego

La pandemia del COVID-19 ha motivado a algunos jugadores a no jugar y esa decisión hay que respetarla. Y aquí no vale el dicho que el miedo es libre.

Buster Posey, el estelar receptor de los Gigantes de San Francisco, anunció en una videollamada con periodistas que no participará en la temporada 2020 después de adoptar gemelas idénticas.

Las bebés nacieron prematuramente y podrían tener un mayor riesgo de complicaciones de salud por COVID-19. Entonces, Posey y su esposa Kristen sintieron que sería más seguro si no participaba de MLB durante la pandemia de coronavirus en curso. Posey dijo que su decisión podría haber sido diferente si sus hijos no hubieran nacido antes.

Los fanáticos de los Gigantes podrían ver al heredero de Posey detrás del plato con el jugador de 33 años en casa. Se espera que Joey Bart, reclutado No. 2 en general en 2018, compita por un lugar en el roster en el receptor. Es un prospecto de consenso entre los 40 principales, pero aún no ha jugado sobre Doble A.

Posey tuvo la peor temporada estadística de su carrera en 2019, estableciendo bajas calificaciones en promedio (.257), porcentaje en base (.320) y slugging (.368). Puede que no sea un receptor inicial mucho más tiempo. Pero su presencia en la alineación de los Gigantes ha sido y siempre será un símbolo inspirador de la grandeza del equipo en la década de 2010, y será extraño que el club compita sin él durante una campaña abreviada de 2020.

Con Madison Bumgarner ahora en Arizona, el mánager Bruce Bochy se retiró y la mayoría de los otros miembros clave del equipo de la Serie Mundial 2014 desaparecieron, será otra temporada de futuro y probablemente desafiante.

Se espera que las Grandes Ligas abra su temporada 2020 el 23 de julio después de un período de entrenamiento de aproximadamente tres semanas. Los jugadores deciden individualmente si tomarán el campo este año, mientras que el coronavirus continúa infectando a un gran número de personas en EE.UU. MLB y la Asociación de Jugadores acordaron un protocolo de salud que pretende mantener seguro al personal del equipo, pero los jugadores continúan dando positivo.

El béisbol permite a jugadores que se consideran de "alto riesgo" optar por no jugar y no perder sus salarios prorrateados de temporada o el tiempo de servicio. Los que no se consideran de alto riesgo también pueden optar por no participar, pero perderían sus salarios y no acumularían tiempo.

Varios jugadores ya han anunciado que quedarán fuera de temporada. Y 11 árbitros informaron al comisionado Rob Manfred que no trabajarán en la temporada de 2020 por temor a contraer COVID-19 y contagiar a familiares.