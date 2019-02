$!Candelario:¿Dará Candela en Detroit?

Jeimer Candelario, dominicano nacido en New York, será el defensor de la esquina caliente de los Tigres de Detroit. Bateó en el 2018, .224, 19 jonrones y 54 impulsadas.

Detroit, 74-98 en el 2018, vale recordar que cuatro años después de su última aparición en los playoffs y 20 meses después del cambio de Justin Verlander (16-9, 2.82 en el 2018) a los Astros de Houston marcó una nueva dirección en este conjunto.

Los Tigres se encuentran profundamente en medio de una difícil reconstrucción a medida que se acerca la temporada 2019, casi habiendo reducido su nómina a US$ 111.6 millones y luce difícil que puedan salir del quinto lugar de la División Central.

El veterano bateador designado Víctor Martínez, quien se retiró, es la última piedra angular de la era de gloria que desapareció.

Los Tigres aún están limitados por los $55 millones, aproximadamente la mitad de su nómina proyectada para el 2019, que tienen que pagarle este año a los veteranos Miguel Cabrera y Jordan Zimmermann.

Las escasas contrataciones que hicieron los Tigres este invierno, fueron el pítcher zurdo Matt Moore, el campocorto Jordy Mercer, el derecho Tyson Ross, se ven mejor como potenciales piezas de intercambios comerciales en julio. A raíz de temporadas consecutivas con 98 derrotas, este debería ser otro año difícil en el Comerica Park.

No han podido mover activos negociables como Nick Castellanos y Shane Greene, y un hombre que la gente solía querer, Michael Fulmer, dio un gran paso atrás la temporada pasada. Deberían moverlo tan pronto como él demuestre que está sano y efectivo, porque no estará cerca cuando estén listos para pelear. La pregunta es: ¿quién lo hará? No veo muchas respuestas a largo plazo.

Jeimer Candelario es un bateador con poco poder, pero se ponchó mucho 160 y bateó .224. El novato Christin Stewart merece una mirada en el jardín izquierdo, ya que el mostró un buen ojo en las Menores.

Contrataron para integrar la rotación a los pítchers Tyson Ross 8-9, 4.15 con San Diego y San Luis y Matt Moore, 3-8, Texas, pero ha pasado un tiempo desde que se pudo contar con cualquiera de ellos o con Jordan Zimmermann. Es una rotación que se habría visto mucho mejor hace cinco años.

Para entender la difícil situación de los Tigres está Miguel Cabrera, desde el inicio de 2017, y los $ 154 millones que aún le deben en los próximos cinco años. En el 2017, .249, 16 jonrones. Los Tigres no tienen más remedio que esperar que Cabrera esté más saludable de lo que fue en el 2018, cuando jugó apenas 38 partidos, y esperar si regresa algo parecido al jugador que era en el 2016: . 316, 108 impulsadas y 38 jonrones.