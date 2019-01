$!Carlos Pieve, promotor expansión

La lucha por la expansión para integral a la Liga Dominicana de Béisbol los equipos Caimanes del Sur y Azucareros del Este se movía en los altos niveles, los amigos Servio Tulio y Mignolio Pujols invitaron a una reunión donde Carlos Pieve demostró ser un conversador sin tregua y sin punto final.

Pieve falleció el sábado a los 90 años, luego de una exitosa carrera como narrador y columnista.

En la temporada 1983-84, los Caimanes del Sur contrataron a Pieve como gerente general y asesor de Servio Tulio Mancebo.

Pieve, un viejo zorro de las lides en el béisbol caribeño, tuvo que enfrentar a los representantes de los equipos tradicionales Licey, Escogido, Águilas y Estrellas, que estaban opuestos a la expansión, lo que obligó que el Gobierno de Concentración Nacional de Salvador Jorge Blanco la impusiera por ley.

Pieve, cuyas ideas para la época eran bastantes adelantadas, escribió un libro sobre los ejecutivos del béisbol dominicano que tituló: “Los genios de la insuficiencia”.

Y describió a los ejecutivos de la época de la manera siguiente: “Los dueños de equipos son en realidad un grupo muy interesante. Hay de todo. Los del amor al béisbol. Los del amor al dinero. Los del amor a ambos. Los del amor a ellos mismos. Los deportistas. Los comerciantes. Los del amor a la publicidad. Los retraídos. En fin, un grupo muy variado”.

Carlos Pieve fue la persona elegida por la liga dominicana para dirigir la expansión de cuatro a seis equipos. Su amistad con el comisionado de las Grandes Ligas Bowie Kuhn ayudaría al proceso.

Relata en su libro: “Recibo una llamada de Santo Domingo... Me dijeron sorpresivamente que ellos no me querían para ser gerente, sino para dirigir bajo contrato la expansión del béisbol dominicano, que en ese momento era de cuatro equipos, y ellos querían expandirlo a seis, pero no contaban ni con la ayuda del béisbol americano –Major League- ni tampoco con los dueños que tenían en ese momento en la liga, ellos no querían que la liga se expandiera”, comentó Pieve.

A pesar de todas las adversidades, Pieve –gracias,en parte, a la amistad que desarrolló con el comisionado de Grandes Ligas, Bowie Kuhn- logró el cometido que lo llevó a tierras quisqueyanas y, en la próxima temporada, el béisbol dominicano jugó con seis equipos, uno de ellos los Caimanes del Sur bajo la gerencia general de Carlos Pieve.

