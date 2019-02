$!Casey Stengel: “No me botaron”

Casey Stengel tenía frases tan puntuales como para no olvidarlo.

Cuando terminó como manager de los Yankees de New York le dijo al New York Times: “Ellos no me botaron, simplemente dijeron que no necesitan mis servicios”.

Stengel manifestó que “el secreto del éxito para dirigir un equipo es separar a los peloteros que te odian, de los peloteros que están indecisos”.

A juicio de Casey Stengel, “el secreto de la vida es crecer sin ponerse viejo”.

Al terminar su carrera como piloto de los Yankees habló sobre los errores que se cometen cuando se habla de edades.

La historia de la vida de Stengel fue un cuaderno lleno de excentricidades.

Cuando los Yankees dijeron que “estaba bueno ya”, Stengel respondió: “Ellos no me necesitan más, pero eso no quiere decir que me voy de New York, yo me quedaré por acá para otro trabajo”.

Un día como hoy: 1989, Orel Hershiser, estelar lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas, en firmar un contrato por tres millones de dólares por una temporada. ¿Jugó 17 campañas de 1983 a 2000. En su carrera, logró 204-149, lanzó 510 juegos, 466 como abridor, terminó 68 de ellos, tuvo 25 cierres y su promedio de efectividad fue de 3.48. Militó en la Lidom con los Tigres de Licey en 1983 con récord de 8-2, 1.51.

2011, los Cardenales de

San Luis dicen que le hicieron la mejor oferta a Alberto Pujols, por más de $100 millones de dólares por ocho años. Pujols no aceptó y decidió probar la agencia libre.

Usted es viejo o vieja de verdad?: Si recuerda la llegada del ex presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez por el aeropuerto General Andrews con su esposa y tres hijos el 24 febrero 1957. ¿Cómo recibiremos a Nicolás Maduro?. Le preguntaré a Elianta Quintero... Usted es mayorcito, si le tocó vivir el momento, cuando los barberos en 1958 subieron de $0.50 centavos a $0.75 un corte de pelo. El disgusto, no la protesta fue general... Usted es viejo hermano, si el 8 de junio de 1959, asistió a la inauguración “del moderno bar Roxi” en El Conde con Santomé... Y ni hablar de años si el 20 junio 1959, fue a la apertura del primer motel en Santo Domingo, “El Bosque de las Flores”, propiedad de Pablo Cabrera, en la carretera de Mendoza. Tenía 10 bungalows... El 5 de Mayo de 1960, fue encontrado muerto en una de las cabañas del Bosque de las Flores, el periodista Nelson Ramos Peguero... Somos viejos los que leímos Selecciones Reader Digest, Billiken y Cachafú... Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.