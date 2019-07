$!César Cedeño víctima de la vida loca

En la famosa peña de béisbol del “Lucky Seven” de Evelio Oliva, uno de los temas dominantes era si César Cedeño fue mejor jugador que Felipe Alou. Ese era el tema de nunca acabar y no existía la “Sabermetria”, pero si la “Visiometría” para hacer comparaciones.

Era un momento, donde César Cedeño era tan bueno, tan emocionante, que los fanáticos de los Houston Astros comenzaron a referirse al Astrodome como el "Palacio de César". En un momento dado, el talento y la producción de César Cedeño trajeron comparaciones con Willie Mays y Roberto Clemente.

Bateó .310 a los 19 años. Lideró la Liga Nacional en dobles a los 20 años. A los 21 años, bateó .320, lideró la liga nuevamente en dobles, bateó 22 jonrones, robó 55 bases y ganó un Guante de Oro.

Leo Durocher, un real gurú del negocio al inicio de la temporada de 1973, teniendo César 22 años expresó: "Cedeño es tan bueno o mejor que Willie a la misma edad. No sé si puede continuar con esto durante 20 años, y no estoy diciendo que sea mejor que Mays. No hay forma de que nadie pueda ser mejor que Mays. Pero diré que este chico tiene la oportunidad de ser tan bueno. Y eso es decir mucho ".

El 11 de diciembre de 1973, César, con 19 años, se fue con Altagracia de la Cruz (Malena) en una habitación en el motel Keko en Santo Domingo y la mató de un tiro calificado de “accidental” en la cabeza. En los interrogatorios se consignó que “los dos estaban bebiendo y jugando con una pistola, que se disparó, y la joven murió”. Cedeño se entregó y fue acusado de homicidio involuntario, dejado en libertad tras pasar 20 días en la cárcel y el pago de $100 dólares de multa.

El incidente se cernió sobre el resto de la carrera de Cedeño. Nunca volvió a ser tan bueno como lo fue a los 21 y 22 años, y la teoría popular finalmente se estableció en que Cedeno nunca fue capaz de lidiar adecuadamente con esa muerte y el ataque de los fanáticos.

El propio Cedeño dijo que el incidente nunca afectó su juego. Era tan joven, tan orgulloso, que hizo un gran esfuerzo para demostrarle a todos que nunca le molestó.

Cedeño con su arrogancia fruto de su juventud y los millones que tenía trataba mal a las mujeres, disfrutaba demasiado la vida loca donde Herminia, Agua Fría y Nancy pero fue un súper jugador, fue el real Súper Baby.

Un día como hoy:1959, Willie McCovey se convirtió en el séptimo jugador de la historia que bateó de 4-4 en su primer juego en las Grandes Ligas.

1975, José Sosa, lanzador de Houston disparó jonrón en su primer turno al bate de Grandes Ligas en una victoria de los Astros 8x4 sobre los Padres. Fue su único jonrón en las Mayores.