$!Christian Javier lanza hoy por Houston

Christian Javier, un prospecto dominicano no anunciado para comenzar la temporada, será el abridor de los Astros de Houston frente a los Nacionales de Washington a las 7:05 pm y tendrá como rival a Max Scherzer.

Caras nuevas de las Diamantinas

Son el jardinero Starling Marte, los pítchers Madison Bumgarner y Hector Rondón y el OF Kole Calhoun.

Los Dodgers de Los Ángeles se fortalecen

Con el OF Mookie Betts y el lanzador David Price.

Salieron de Alex Verdugo, Jeter Downs y Connor Wong para lograr a Betts y Price. Los Ángeles claramente no tienen miedo para darle profundidad al conjunto.

No se extrañen, ni es una novedad que un ex jugador como Alex Rodríguez esté interesado en los Mets de New York.

El pionero de un movimiento similar fue Cristy Mathewson pitcher estrella de los “Gigantes” de Nueva York, cuando el 20 de Febrero de 1923, compró a los Bravos de Boston en 300 mil dolares, siendo sus socios, el Juez Emil Fuchs y el nativo de Boston, James McDonough.

Ese año de 1923 los Bravos perdieron 100 juegos, terminando en séptimo lugar.

Un día como hoy: 1993, los Reales de Kansas City cambian a Gregg Jefferies y Ed Gerald a los Cardenales de San Luis por el jardinero Félix José y el IF-OF Craig Wilson.

2014, los Orioles de Baltimore firman al agente libre Nelson Cruz por un año y US$8 millones.