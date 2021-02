$!Cleveland: Indios por última vez en 2021

La temporada del 2021 será la última que jueguen los Indios con el nombre que llevan desde 1915. También podría poner fin a su racha de ocho años de temporadas ganadoras con el mánager Terry Francona y su carrera como un serio contendiente a la postemporada.

En los últimos cinco años, los Indios han llegado a los playoffs cuatro veces, ganaron tres títulos divisionales consecutivos en la División Central de la Liga Americana y llegaron al séptimo juego de la Serie Mundial en el 2016. Sin embargo, desde 2018 han sufrido una gran pérdida de talento a través de agentes libres y cambios, mientras que su nómina proyectada para 2021 podría establecerse en menos de US$50 millones, la más baja en la liga, después de elevarse a un récord de franquicia de US$135 MM en 2018.

La pandemia del COVID-19 golpeó duro a los Indios y el resultado fue la pérdida de algunos pilares. Rechazaron las opciones para el 2021 sobre el primera base Carlos Santana y el cerrador Brad Hand y canjearon al campocorto Francisco Lindor, el rostro de la franquicia, y al veterano derecho Carlos Carrasco.

Es difícil ver a los Indios avergonzarse a sí mismos el 2021 porque tienen un gran lanzador abridor liderado por el ganador del Cy Young, Shane Bieber. Pero la ofensiva, fuera de José Ramírez, fue mala el año pasado, y la promesa de cualquier cosa además de una mejora marginal en el próximo año es débil.

En diciembre, los Indios anunciaron que iban a cambiar su nombre para promover la igualdad racial y la justicia social.

ALINEACIÓN PROYECTADA: 2B, César Hernández; 3B, José Ramírez; LF, Eddie Rosario; DH, Franmil Reyes; 1B, Josh Naylor; C, Roberto Pérez; SS, Andrés Giménez; CF, Oscar Mercado; RF, Daniel Johnson.

ROTACIÓN: PD, Shane Bieber; PD, Zach Plesac; PD, Aaron Civale PD, Triston McKenzie; PD, Cal Quantrill.

El 8 de agosto, Zach Plesac lanzó seis entradas en blanco contra los Medias Blancas en una victoria por 7-1. Esa noche, Plesac y su compañero abridor Mike Clevinger se aventuraron en Windy City para celebrar. No solo rompieron el toque de queda del equipo, sino también los protocolos de coronavirus de MLB. Ambos tuvieron que pasar 72 horas en cuarentena y fueron incluidos en la lista restringida. Cuando la oficina principal celebró una reunión en Detroit para preguntarle al equipo si querían que Plesac y Clevinger regresaran, la respuesta fue no, y los llevaron al lugar de entrena-miento alternativo. Clevinger fue cambiado a San Diego y Plesac no volvió a lanzar hasta el 1 de septiembre.