$!Consideraciones sobre el juego de MLB

Celebrar un juego el martes 7 de marzo de la pretemporada de las Grandes Ligas entre los Mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit, dos equipos de poca simpatía, o casi ninguna en el país, es una procesión al fracaso de un vía crucis sin ningún descanso en las 14 estaciones.

No se ha realizado una promoción oficial con el tiempo prudente y el costo de los precios. Recuerden que son valores dolarizados.

Anoten que para esa fecha el país estará inmerso en el punto más alto del “hobbie” que más le apasiona la política.

El resto de población estará ahorrando sus “chelitos” para la Semana Santa.

Un 7 de marzo los pítchers estelares en el spring training no pasan de dos innings y los jugadores de ofensiva lo cojen “chilin” con su avena.

La única solución que veo a la vista es que le vendan el juego a un promotor político.

Sobre venderlo a un candidato político no sería a Gonzalo Castillo y el (PLD) el cual fue ignorado por Lidom.

Lo más sensato es que Parmenio Rodríguez, administrador del Estadio Quisqueya y candidato a Regidor por el Partido Reformista, mueva los hilos por los candidatos de la oposición para un acto político trascendental.

Tips caribeños: En las dos primeras fechas se han anotado 43 carreras con apenas dos jonrones, Jam Hernández (PR) y Sebastián Elizarde (Mex)... La actuación más corta de un pítcher abridor, IP 2.0 de Jorge Martínez (RD)... Distancia más larga recorrida por un pítcher, 7.2 IP por Davis Romero de Panamá... El zurdo mexicano Manny Bañuelos, quien el domingo le ganó a Puerto Rico (IP 5.0, 1 CL) firmó con los Marineros de Seattle y reportará el próximo 6 de febrero en Arizona para el Spring Training... En las dos primeras fechas en cada una de ellas se dieron 13 bases por bolas... Ricardo Gómez el cerrador de Lara es dominicano... Falleció el puertorriqueño Ramón Avilés, ex jugador de cuadro de breve paso por las Mayores y de los pocos que han ganado campeonatos en las facetas de jugador, manager y gerente, en la Serie del Caribe... Buscando el primer hit, en las dos primeras fechas Junior Lake de 7-0 y Alex Hanson de 8-0... Rubén Sosa es el único jugador de la escuadra dominicana con 2 hits en un juego, el sábado 1 de febrero vs México... Los bates dominicanos en los dos primeros juegos 13 hits, 6 vs México y 7 ante Venezuela. Han dejado 18 corredores en bases... El Equipo Todos Estrellas y el Jugador Más Valioso del torneo, el primero será definido durante la fase semifinal por la prensa acreditada y anunciado durante el segundo partido semifinal. El Jugador Más Valioso será electo durante la gran final y anunciado después de dicho partido.