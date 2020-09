$!Cuidado con los Azulejos de Buffalo

“Moriré libre porque he vivido solo. Moriré solo porque he vivido libre”.

La pandémica temporada 2020 marcha a pasitos lentos hacia la recta final y cada equipo ha tomado un camino sinuoso para llegar aquí. Los equipos que tuvieron descansos prolongados debido a brotes de COVID-19 ahora viven con un calendario lleno de partidos dobles de siete entradas y la amenaza de los incendios forestales en California.

Incluso si esas cuarentenas en todo el equipo nunca hubieran sucedido, esta temporada de 60 juegos estaba destinada a estar llena de rarezas que todos los clubes solo jugaron contra oponentes regionales.

Uno de los equipos que está en la lupa es el de los Yanquis de New York que llegaron al juego del domingo con récord de 25-21, tercer lugar en la División Este a 5.0 del primero y medio juego detrás de los Azulejos de Buffalo 25-20.

Los Yankees tienen un récord de 6-14 en sus últimos 20 juegos, solo mejor que las Diamantinas de Arizona (2-18) y los Vigilantes de Texas (5-15). Hasta ahora, los Yankees de Nueva York se ha dado un festín con los clubes más débiles, con marca de 15-7 contra equipos con récords perdedores. El equipo tiene solo 6-14 contra equipos de .500 ó más, incluido 2-8 contra los Tampa Bay Rays, líderes de la división Este.

La anémica ofensiva de Gary Sánchez es una de las causas de la marcha de gasoil de los Yankees: .130 de promedio de 115-15, con 7 jonrones y 15 impulsadas.

¿Alcanzarán los Yankees los playoffs y lograrán avanzar hasta llegar a la Serie Mundial?

Bueno, New York, la Gran Manzana, la Ciudad que no duerme en caso de que los Mets y los Yanquis no pasen, tienen un tercer colectivo con los Azulejos de Buffalo que jugando sus partidos en su casa en Buffalo toda la temporada ha sido una peculiaridad de programación gigante. Sin embargo, a Toronto aparentemente le gusta su nuevo hogar donde tienen marca de 10-5 después de un 35-46 en el Rogers Centre en el 2019.

Raúl Adalberto Mondesí le está dando en la costura a la esférica. La gira de destrucción de Mondesí continuó en Pittsburgh el sábado. Fletó el cuarto jonrón del año, y los cuatro llegaron en sus últimos seis juegos. También robó su base número 16 de la temporada en el juego del sábado, una parte mucho más regular de su juego. Su línea general aún no es nada para mirar, pero el jugador de 25 años está bateando .296 / .367 / .778 en sus últimos 27 turnos al bate y fue el artista de la ofensiva durante los últimos siete días.

Un día como el 14 de septiembre:

2002: los Yankees vencieron a los Medias Blancas, 8-4, en un partido acortado por la lluvia. El receptor de Chicago, Miguel Olivo conecta un jonrón de 3 carreras en su primer turno al bate en las Grandes Ligas.

2003: con un jonrón en su último turno al bate, Vladimir Guerrero la bota en el Estadio Olímpico de Montreal, enfrentándose al zurdo de los Mets, Tom Glavine. El jardinero derecho de los Expos dispara doble (2do), sencillo (3ro) y conecta un triple (5to) para completar el sexto ciclo en la historia del equipo.

2010: los Gigantes pierden un frustrante juego ante los Dodgers 1-0, por un error de fildeo de Juan Uribe. Barry Zito sufre su novena derrota consecutiva a pesar de permitir solo un hit en 5 2/3 entradas. La carrera de los Dodgers llega en la sexta luego de que llenan las bases con un batazo de hit y dos bases por bolas; con dos outs. Casey Blake dispara un batazo que rebota en el montículo y va directo al shortstop Uribe, quien al sacar la bola del guante para forzar en segunda, se le enreda, permitiendo que Reed Johnson anote para poner el juego 1-0. Clayton Kershaw lanza una blanqueada de cuatro hits para la victoria, a pesar de que Matt Kemp, disparó un sencillo por Los Ángeles, que fue el único hit del juego para los Dodgers.