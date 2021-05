Derbi de jonrones para terminar juego

Los “técnicos” de Grandes Ligas siguen inventando e improvisando fórmulas para tratar algo que no ha sido posible controlar como es la duración de los juegos.

Uno de los disparates que ha distorsionado la esencia del juego es la colocación en segunda de un corredor en los juegos de entradas extras.

En la MLB todo luce indicar que se le tiene pánico a los juegos de entradas extras, pero Rod Manfred no quiere darse cuenta y se hace el bobo de que son los juegos de nueve entradas los que toman 4 horas.

Sin embargo, MLB parece decidida a convertir las entradas adicionales en el chivo expiatorio, probablemente porque es lo único que se puede controlar fácilmente, por lo que por segundo año consecutivo, los corredores aparecen mágicamente en la base para comenzar cada entrada después del noveno. Las carreras más rápidas pueden anotar, los juegos más rápidos pueden terminar. Porque ese ahora parece ser el objetivo.

El último invento se pondrá en ejecución en una liga asociada de la MLB, los juegos que se extienden a entradas adicionales terminarán con un derbi de jonrones. Así como suena, la Pioneer League dio a conocer esta genialidad y es la de terminar los partidos de entradas extras con un duelo de jonrones a muerte súbita.

Para evitar la tensión excesiva en nuestro cuerpo de lanzadores, la Pioneer Baseball League no tendrá entradas adicionales, sino que empleará una regla de “Knock Out”, la primera en su tipo, que resuelve los juegos empatados con un cara a cara, “ muerte súbita ”duelo de jonrones”. Según la regla, cada equipo designa a un bateador que recibe 5 lanzamientos, con el juego determinado por la mayor cantidad de jonrones. Si aún está empatado después de la primera ronda de “Knock Out”, se selecciona otro bateador para un enfrentamiento de jonrones de muerte súbita hasta que se declare un ganador.

La verdad simple y sencilla, es que con estos inventos estúpidos y descabellados el béisbol dejará de ser el juego que “hasta el out 27 no se puede cantar victoria” o como decía el filósofo del béisbol Yogi Berra “el juego no se acaba, hasta que no se termina”.

Lo admito, sería frustrante ver el final de un partido de la Pioneer League.

FAVORITOS DE HOY: Minnesota, K. Maeda, 1-2, 6.56 (Más carreras); Cleveland, A. Civale 4-0, 2.94; San Diego, Musgrove 2-2, 1.24; Toronto, S. Matz, 4-1, 4.00.

UN DÍA COMO HOY: 2011: El lanzador Francisco Liriano lanza el primer juego sin hit de la temporada cuando los Mellizos vencieron a los Medias Blancas , 1-0. También es el primer juego completo y blanqueada de su carrera. El jonrón solitario de Jason Kubel en la cuarta entrada ante Edwin Jackson representa la única carrera del juego.