$!Día histórico para la Trilogía de Haina

La Trilogía de los Hermanos Rojas Alou, Jesús, Mateíto y Felipe son glorias del deporte dominicano. No hay una familia de jugadores como esa en todo el béisbol. No hay un apellido que por cinco décadas haya mantenido la vigencia en lo más alto deporte.

El 24 de agosto de 1975, los Gigantes de San Francisco blanquearon 6x0 a los Mets de Nueva York, en el “Shea Stadium”, con una sensacional joya de pitcheo sin hits ni carreras, del lanzador Ed Halicki, quien lanzó para los Tigres del Licey campeones nacionales y del Caribe en 1976-77.

El jardinero Jesús Rojas Alou, de los Mets, salió a batear de emergente en el noveno episodio contra Halicki y llegó a mil 251 juegos jugados en su carrera.

Con esta aparición, la trilogía de los Rojas Alou se convirtió en la primera combinación de hermanos en llegar a cinco mil partidos jugados en la historia de las Grandes Ligas. Felipe había jugado 2,082 partidos y Mateo 1,667 para completar los cinco mil encuentros superando a los Warner’s (4,541), los DiMaggio’s (4,245) y los Boyer’s (3,872).

Un día como hoy: 1983, Juan Samuel, Filadelfia, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un triple a Mark Davis, San Francisco.

1984, José de León, Pittsburgh, lanza juego de un hit (single de Dave –La Cobra- Parker) a los Rojos de Cincinnati.

1997, Sammy Sosa, Cubs de Chicago, dispara jonrón 200 de por vida a Steve Kline, Montreal.

2006, Jon Garland lanzó blanqueada y el dominicanoJuan Uribe disparó jonrón de tres carreras para los Medias Blancas de Chicago quienes apalearon 10x0 a los Tigres, en Detroit.

¿Usted es vieja o viejo de verdad?: Si amaneció un sábado cantando de Luis Kalaf, “Aunque me cueste la vida” en la voz del Tiburón por Alberto Beltrán con la Sonora Matancera... Usted es viejo si recuerda a Napoleón Zayas y su orquesta “Flor de Oro”, en homenaje a la hija de Trujillo, pero luego en Europa le puso el nombre de “Ciudad Trujillo”... Peina canas si fue a una velada musical en el Radio Teatro al Aire Libre de la Voz Dominicana donde desfilaron luminarias del calibre de Antonio Prieto, Daniel Riolobos, María Luisa Landín, Carlos Pizarro, Los cuatro hermanos Silva, Eva Garza, María Victoria, El Mariachi México de Tecalitlán, Demetrio González, la despampanante Silvana Pampanini, Lucho Gatica, Xiomara Alfaro y Néstor Chaires... Que si han pasado los años, no lo dudes si escuchó a Rafael Colón con el trío Tapacán con Licinio Valerio y su hermano Federico Colón, realizando presentaciones en la radio de su ciudad natal Santiago por HI1S y HI3U... Tiene una pila de años, si bailó con Antonio Morel, “Apágame la vela”, “Lamento náufrago", “San Cristóbal”, “Mi gloria”, “Demasiado corazón”, “Arenas del desierto”, “No me abandones”... Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.