$!Dominicanos brillan Juegos Estrellas

Juan Marichal, César Cedeño, Tony Peña y Mario Soto hicieron historia en Juegos de Estrellas celebrados un 13 de julio.

El 13 de Julio de 1965, Marichal fue el único dominicano seleccionado para el Juego de Estrellas en Minnesota. Inició el partido y blanqueó durante tres innings a la Liga Americana. Permitió un hit, no dio bases por bolas y no ponchó. Al bate ligó un sencillo y anotó con un H4 de Willie Stargell. Dejó el juego 5-0, pero Jim Maloney no pudo mantener la ventaja y la Nacional ganó 6x5. Marichal fue elegido MVP.

El 13 de julio de 1971, en el Tiger Stadium de Detroit, Marichal cerró con broche de oro sus presentaciones en Juegos de Estrellas. Laboró en dos innings como relevista del abridor Dock Ellis.

Marichal trabajó en 18 episodios, récord 2-0, 0.50 efectividad en nueve apariciones en All Star. Fue de forma corrida entre 1962 y 1969 y regresó en 1971.

El 13 de julio de 1976, la Liga Nacional derrotó 7x1 a Liga Americana, donde Cedeño en el octavo episodio le conectó al zurdo Frank Tanana el primer jonrón de un dominicano en un Juego de Estrellas.

El 13 de julio de 1972, en Montreal, la Liga Nacional derrota 4x1 a la Liga Americana. Peña entró como receptor en el séptimo a recibirle a Mario Soto, fue la primera batería de dominicanos en actuar en un Juego de Estrellas.

Desde el sábado soplan vientos de esperanza que arropan la campiña cibaeña desde el Monumento al Estadio Cibao, con la elección de Quilvio Hernández por unanimidad como presidente del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas.

La directiva quedó conformada por los Presidentes Ad-Vitam, Winston Llenas, José Augusto Vega Imbert, Reynaldo Bisonó y Juan Álvarez Piola.

Hubo reelección completa. El único cambio fue que Quilvio pasó de vocal a presidente y Adriano viceversa. Será la cuarta vez que Hernández ocupa la presidencia de las Águilas.

Un día como hoy: En 1954, las Estrellas Orientales derrotan 8x7 al Licey, en San Pedro de Macorís. Carrao Bracho se acreditó el triunfo cubriendo la ruta completa. Rafael -El Caballero- Valdez fue el héroe con hit impulsador en el noveno.

En 1982, en el primer Juego de Estrellas disputado fuera de territorio estadounidense, la Liga Nacional vence 4-1 a la Americana para extender a 11 su cadena de triunfos. El Stade Olympique de Montreal albergó el partido, donde el venezolano David Concepción disparó jonrón de dos carreras.

En 1992, fallece él receptor Rafael Eduardo Vargas (Guaguá), inmortal del deporte dominicano.

En 1995, José Lima debuta con Detroit enfrentando a los Angelinos de California: IP 5.1, 3 CL, SD.