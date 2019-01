$!Dueños equipos GL no abren cartera

A ley de 65 días para el inicio de la temporada de Grandes Ligas, el pelotón de desempleados es preocupante.

Los agentes libres de todos calibres, siguen en el círculo de espera en esta temporada muerta que estaba supuesta a ser una fiesta para muchos jugadores. Se suponía que al estar desbordada de superestrellas habría muchos jugosos contratos multianuales.

Sin embargo, las muestras con Manny Machado y Bryce Harper que siguen en el aire, es para ponernos a pensar que los dueños no están por abrir las carteras, cuando para el 12 de febrero están convocados los entrenamientos para pitchers y catchers.

Sobre Marcell Ozuna, jardinero de los Cardenales informa el periodista Derrick Goold, de St. Louis Post-Dispatch, que los miembros del equipo de los Cardenales tienen la intención de visitarlo en la República Dominicana para verificar su recuperación de una cirugía de hombro durante la temporada baja.

Ozuna optó por regresar a casa para rehabilitar su lesión en lugar de pasar la temporada muerta en las instalaciones de entrenamiento de Jupiter, Florida, del equipo.

El presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak, revisará a Ozuna mientras se encuentre en el área para una ceremonia de graduación en la academia dominicana.

Ozuna jugó con el hombro lesionado toda la temporada y se mostró en su línea de estadísticas, que estuvo muy por debajo de su temporada de 2017. El jardinero bateó .280, con 23 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2018 después de batear .312, con 37 jonrones y 124 carreras impulsadas en 2017.

Un día como hoy: 1929, los Yanquis de Nueva York anunciaron que pondrían números en la espalda de su uniforme y se convirtieron en el primer equipo de béisbol en comenzar el uso de los números. Los primeros números se basaron en las posiciones en el orden al bate, por lo que Babe Ruth usó el 3 y Lou Gehrig el 4.

Rafael Devers - 3B - de los Medias Rojas reconoció que está completamente sano y notablemente más delgado que durante la temporada 2018.

Devers les dijo a los fanáticos en su evento anual de fin de semana de invierno: “Me siento saludable en este momento. Creo que estoy en un buen lugar. El año pasado, tuve muchas lesiones y creo que fue un producto del peso. Afortunadamente, Me siento mucho mejor ahora y me he estado enfocando mucho más en esta temporada baja”.

El jugador de 22 años también contrató a un nutricionista esta temporada baja y también ha trabajado duro para mejorar su acondicionamiento general.