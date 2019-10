$!El “Colmadón” compite con la Pelota

El “Colmadón” y las “Bancas de Apuestas Deportivas” son los lugares que le hacen real y dura competencia a la asistencia en los estadios.

No podemos colocarnos una venda, el bajo poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos, el 20% gana RD$1,092.00 semanales, agobia la asistencia a la pelota, por lo bajo del salario y porque en toda esta dinámica, alentar al equipo de su preferencia implica mucho más que la simple compra de una entrada que es solo la punta del iceberg, pues luego de eso se desglosan otros gastos casi obligatorios cuando se visita un estadio. Comprar comida y bebida, pago de estacionamiento o de parqueos improvisados en las calles aledañas donde el vehículo se queda ante la mirada de Dios. Si va en carro público o un taxi en caso contrario, poder comprar una gorra alegórica al club que se sigue, es parte de los elementos que componen la cadena de consumo como fanático del béisbol. No importa que la Omsa brinde un buen servicio. Eso lo reconocemos.

Asistir dos o tres veces a la semana a un estadio de béisbol, para muchos se ha convertido en un imposible, un lujo que no puede darse frente a las prioridades básicas de la vida. Gastar más de $5 mil pesos semanales no es jícara de coco. No es que el espectáculo es caro, es que el usuario gana poco.

El fanático común saca cuentas y en estos momentos son pocos los que pueden considerar la opción de presenciar un juego. Un simple ejercicio de imaginación lo ratifica: Comprar una entrada y sumarle una empanada, un pedazo de pizza, un perro caliente, cerveza, ron o resfresco teniendo en cuenta que está basado en una sóla persona, no es nada fácil. La cuota puede aumentar considerablemente si se agrega la familia.

Al “Colmadón” que está en la esquina de su residencia, se va en chancleta y pantalones cortos, ve los tres juegos de pelota, los de MLB y la NBA, juega dominó, no tiene que romperse la cabeza para buscar un parqueo, ni luchar cuerpo a cuerpo por una boleta con el “Mercado Blanco, Rojo, Negro o Morado”. Y que conste en acta, la inseguridad y los apagones son otros de los dos elementos de peso que se juntan a la hora de analizar el ausentismo. Ah, y el precio del ron y la cerveza en el Colmadón no se compara. Amén de que de vez en cuando sale gratis un sancochito o un locrio de pica pica.

La pasión del dominicano, sin importar clase social mantiene viva la llama por el béisbol y no desaparecerá, sólo se va transformando. Los dominicanos siguen la “pelota” como una enfermedad, un virus y en todos los sectores coinciden en señalar que la pasión seguirá siendo parte importante de la sociedad aunque sea desde una silla plástica de un Colmadón”.