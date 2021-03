El “pájaro” no fue herido, lo mató

El 24 de marzo de 2001, las Diamantinas de Arizona y los Gigantes de San Francisco se enfrentaron en un juego de entrenamiento primaveral en la Liga del Cactus. Randy Johnson, de las Diamantinas, estaba en el montículo y ya era conocido como uno de los lanzadores más intimidantes de las Grandes Ligas.

El zurdo 6 pies y 10 pulgadas, realizó un lanzamiento que probablemente pararía la aguja del radar en las 100 millas por hora pero nunca llegó al plato. El envìo de Randy terminó colisionando con un pájaro antes de llegar al pentágono y el pitcheo fue tan rápido que la avecilla murió en el impacto.

La jugada no estaba estipulada por las reglas oficiales del béisbol, por lo que los árbitros usaron el sentido común para hacer la llamada. Hoy todavía se conoce como una de las cosas más raras que suceden en un juego de béisbol. Pero no todos se divirtieron con la loca colisión. Johnson dice que PETA (Asociación Protectora de Animales) trató de emprender acciones legales contra él: “Me consideraban un asesino de pájaros, y en realidad estaban considerando presentar cargos en nombre del pájaro”. Finalmente, el lanzador no enfrentó ningún problema legal y las Diamantinas ganaron ese año la Serie Mundial.

LOS HIJOS DE PAPÁ: El 24 de julio del 2020, los Azulejos inician con un cuadro interior conformado por Bo Bichette, Cavan Biggio, Vladimir Guerrero Jr. y Travis Shaw, donde el padre de cada jugador jugó profesionalmente, convirtiéndose en el segundo equipo en comenzar un infielder con “hijos de papá”. Los Dodgers iniciaron con Iván DeJesus Jr., Jerry Hairston Jr., Dee Gordon y Scott Van Slyke el 1 de junio de 2012.

EN DOS PALABRAS: Las Federaciones Deportivas no realizan torneos nacionales en ninguna categoría. ¿Cómo pueden medir el avance cualitativo y cuantitativo de su disciplina? Sencillo, por arte de magia

UN DÍA COMO HOY: 1972 - Los Rojos de Cincinnati envían al lanzador Tony Cloninger a los Cardenales de San Luis a cambio del segunda base Julián Javier.

1996 - En el Legends Field de Tampa, el jugador de cuadro de los Yankees Tony Fernández se fractura el codo derecho en un juego de exhibición contra los Astros, y se coloca en la lista de lesionados por 60 días.