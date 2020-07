$!El sonar en las redes, un virus peligroso

El sonar con insistencias por cualquier quítame esta paja en las redes sociales le está haciendo un daño tremendo a la imagen de algunos beisbolistas.

En estos días el “brete-brete” lo han liderado David Ortiz y Alex Rodríguez, seguido muy de cerca por Robinson Canó. Ahora bien, quien coronó la “sonadera” con buena amplificación fue el pitcher Domingo Germán quien publicó un mensaje de despedida el viernes en Instagram, sugiriendo que se retiraba del béisbol. Sin embargo, el sábado por la noche puso la reversa y cambió de tono.

Germán publicó una aclaración en Instagram, disculpándose por su mensaje anterior y explicando que no está renunciando. En cambio, Germán dijo que ha estado luchando por estar lejos del equipo.

"Para mis compañeros de equipo, la organización de los Yankees y nuestros fanáticos, lamento mucho la inquietante publicación", dijo Germán. “El año pasado fue muy difícil para mi familia y para mí, por lo cual asumo toda la responsabilidad. No estar con mis compañeros de equipo mientras se preparan para la temporada, sabiendo que los he decepcionado, me ha pasado factura y anoche dejé que mis emociones se apoderaran de mí”.

“El béisbol es mi vida y prometo que no me iré. Estoy usando este tiempo para fortalecerme, convertirme en una mejor persona y padre, y solo puedo esperar reunirme con mis compañeros de equipo una vez más para hacerlos sentir orgullosos. Gracias a todos, especialmente a la organización de los Yankees, por su apoyo. Por favor, perdóname por este error ".

Germán está cumpliendo actualmente una suspensión de 81 juegos relacionada con un incidente de violencia doméstica el año pasado y no sería elegible para regresar hasta los playoffs, esencialmente descartándolo para la temporada.

Esto está difícil Talúa: El deseo de jugar pelota en octubre es una cosa y la realidad que vive hoy el país es otra. Mi percepción de como veo el panorama y los estragos causados por la pandemia del Covid-19 en todo los sentidos (médicos, laborales y económicos) veo difícil que se cante ¡play bal!.

Es mi percepción pero los muertos tienen dolientes para que estemos en ambientes de fiestas.

Un día como hoy: En 1910, Cy Young, de 43 años, obtiene su victoria 500 al derrotar 5 - 4, sobre Washington en 11 entradas.

En 1950, los Yankees obtienen sus primeros jugadores negros, OF Elston Howard y P Frank Barnes . Los compran a los Monarcas de Kansas City y los asignan a los Muskegon Clippers en la Liga Central .

En el 2001, la racha 23 juegos de Moisés Alou termina en la victoria 4 - 1 de San Luis sobre Houston .