$!Eso le sucedió a Hank Aaron

Es normal escuchar durante un juego de béisbol: "ese pitcheo fue strike, pero el árbitro no se lo cantó porque es una estrella".

Esa aseveración tiene mucho de verdad, por aquello de "cría fama y acuéstate a dormir".

Aunque son pocos los árbitros de home que castigan a un bateador, cuando batea un indiscutible y lo hace pisando fuera de la caja de bateo, si ha sucedido y hasta en las mismas Liga Mayores y se lo hicieron a Hank Aaron. El miércoles 18 de agosto de 1965 en el viejo Busch Stadium, que antes se llamaba Sporstman's Park, los Bravos de Milwaukee se enfrentaron a los Cardenales. En la octava entrada con el marcador empatado a 3 carreras, vino Aaron a enfrentarse al pitcher Curt Simmons y mandó la pelota hasta el segundo piso, pero cuando estaba pisando el home, el umpire principal Chris Pelekoudas (actuó en la Liga Dominicana), lo marco out, por tener un pie fuera de la caja de bateo a la hora de hacer contacto con la pelota. Por supuesto que el manager de los Bravos que era Bobby Bragan, le protestó airadamente al juez, quien finalmente lo expulsó. En la novena entrada el emergente Don Dillard, le bateó fuertemente al pitcher Ray Washburn y el anotador no lo marco como jonrón, pues dijo que la pelota había pegado en la barda, pero el árbitro de segunda, Bill Jackowiski lo marco cuadrangular. Tony Cloninger retiró la novena y ganó por 5-3 con partido completo. "El Martillo" como así le decían a Aaron, perdió otro jonrón el martes 12 de Agosto de 1969, cuando los Bravos ya estaban en Atlanta. En la primera entrada le bateó jonrón a Larry Jackson de los Filis, que hubiera sido el 540, pero no contó porque llovió y solo se pudieron jugar tres entradas.

ANÓTELO: La temporada de 1927 fue para los Yankees en verdad grande, cuando cerraron con 110 victorias y Babe Ruth y Lou Gehrig, fueron los grandes factores, con 60 cuadrangulares para el «Bambino» y 47 para el callado Gehrig, que superó con 175 producidas, por 164 de Ruth.

Pasaron muchas temporadas y la marca de Ruth, parecía imposible de superar, pero el uso de pelotas voladoras, ayudó mucho a Roger Maris en 1961 a batear 61 jonrones.

Un día como hoy: 1982, Mario Melvin Soto, de los Rojos de Cincinnati, por segunda ocasión en su carrera poncha 15 bateadores frente a los Mets. Los Rojos ganaron 9x2, César Cedeño se robó su base 500 con Cincinnati.

1997, los Dodgers cambian al pitcher Pedro Astacio a los Rockies a cambio del 2B Eric Young.

2004, Sammy Sosa, batea de 4-1, su jonrón 26 y el 565 de su carrera. La víctima fue su compatriota Víctor Santos de los Cerveceros de Milwaukee.