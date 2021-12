$!Vicente Fernández bateó 1,000 en Dodgers St.

Se nos apagó la voz de Vicente Fernández. Recuerdo en 1985 cuando vi al mejor intérprete de José Alfredo Jiménez en el Tenampa y luego en un Palenque (Jugada de gallos) en Mazatlán. Vicente era un bateador de la voz con promedio de 1.000 en cualquier escenario.

Me recrea los recuerdos cuando escucho Sublime Mujer: “Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente. Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas. Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama”.

El cantante Vicente Fernández fue y será una de las mejores voces del género ranchero y tal era su fama que en la última serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de los Ángeles, el sonido del estadio de los Dodgers puso “Volver, Volver”, una de las canciones más reconocidas por el Charro de Huentitán.

El colega Enrique Rojas (ESPN) fue testigo de ese momento épico, donde más de 50 mil aficionados que se encontraban en el estadio comenzaron a corear la canción, mientras el juego estaba en pausa, ese video se viralizó, ya que en un estadio de béisbol de las Grandes Ligas sonaba una canción del gran Vicente Fernández.

El encuentro culminó 11-2 a favor del equipo de Los Ángeles, aunque la serie terminó 4-2 para Bravos, quienes más tarde se coronaron campeones de las Grandes Ligas.

“Y volver, volver... volver”, se escuchaba cada vez que Alex Verdugo tomaba su bate en el Dodger Stadium. Verdugo, hoy con Boston, nació en Arizona, Estados Unidos, pero sangre mexicana fluye con fuerza por sus venas.

¡TIEMBLA LA PIZARRA!: Hoy se ponen en marcha las últimas cuatro fechas de la serie regular del torneo Kalil Haché. Quedan cinco equipos con vida ya que el Toro está en el matadero de Higueral.

Los Gigantes están en primer lugar con 20-16, pero hay tres novenas Licey, Estrellas y Águilas en el segundo escalón empatados con 19-17 a un juego y el Escogido con 18-18 a dos del primero y uno del segundo.

¿Cuál será el segundo equipo en ser eliminado?

Como está la tabla de posiciones, me reservo el derecho de vaticinar.

Solo atino a decir como Franklin Mirabal: “Que lindo se ve el standing”, y Talúa lo ve difícil mientras ¡Tiembla la pizarra!

UN DÍA COMO HOY: 1960, en el Estadio Quisqueya, los Tigres del Licey derrotan 7x1 a las Estrellas Orientales, donde Guayubín Olivo realizó un relevo de 8 entradas, para anotarse su victoria 70 en el béisbol dominicano y la 40 en la Época de las Luces a partir de 1955-56. Olivo ponchó 10 y permitió 5 hits.