$!Fernando Tatis III cambia la cara de los Padres

“Una golondrina no hace verano, ni una sola virtud bienaventurado”. Porque una golondrina no hace primavera, ni un solo día ni un instante bastan para hacer venturoso y feliz”. Sin embargo, en el béisbol, un jugador, de la noche a la mañana, puede cambiarle la cara a un club, y esa fiebre, no del COVID-19, se está sudando en San Diego, gracias a Fernando Tatis III.

El béisbol vuelve a ser divertido en San Diego, gracias a Fernando Tatis III, Manny Machado y Jake Cronenworth. Y eso fue antes de la incorporación de Blake Snell, Yu Darvish y el toletero coreano Ha-seong Kim en una impresionante ola de negociaciones a fines de diciembre por parte del gerente general AJ Preller.

Los Padres aspirarán a llegar a los playoffs en temporadas consecutivas por primera vez desde 2006. La estación pasada, pusieron fin a una sequía de playoffs de 13 años.

Los Padres jugaron con arrogancia, establecieron récords y trajeron una sensación de alegría que tanto necesitaba.

La emoción comienza con Tatis, de 22 años, que se ha establecido como una superestrella después de solo dos temporadas. Hijo de un exjugador del cuadro de Grandes Ligas, y nieto de un abuelo que, también, se tomó su cafecito en Las Mayores.

Tatis fue nombrado campocorto del Primer Equipo de la MLB, y terminó cuarto en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional después de la temporada 2020 acortada por la pandemia. Aunque fueron barridos en la Serie Divisional de la Liga Nacional por los Dodgers de Los Ángeles, los Padres creen que están hechos para enfrentarse a sus rivales y llegar a la Serie Mundial.

Fernando Tatis III se ha convertido en una figura de primera línea en el mercado publicitario. Firmó un contrato de varios años con Gatorade como promotor de sus productos Bolt24. También, tiene acuerdos con BMW y Adidas, y es la imagen del Banco de Reservas.

ALINEACIÓN PROYECTADA: CF, Trent Grisham; SS, Fernando Tatis III; 3B, Manny Machado; 1B, Eric Hosmer; LF, Tommy Pham; RF, Wil Myers; 2B, Jake Cronenworth; C, Austin Nola.

ROTACIÓN: PD, Yu Darvish; PZ, Blake Snell; PD, Dinelson Lamet; PD, Chris Paddack;PD, Joe Musgrove.

EN DOS PALABRAS: Me alegra y satisface el crecimiento de Jorge Allen, un incansable trabajador con quien nos tocó iniciar La Voz del Fanático junto a Roosevelt Comarazamy. La Liga Dominicana de Fútbol lo designó como director ejecutivo. En el mundo del fútbol, Allen es un destacado técnico con amplios conocimientos de la disciplina a nivel nacional e internacional. Felicidades.