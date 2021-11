$!Frases: Del Dinámico Rubí a Mirabal

El béisbol tiene como parte fundamental para su disfrute, las frases, los apodos y la cuerda.

Félix Mario Aguiar, siendo presidente del Escogido, acuñó un grito de guerra de que la pelota “es romo y jupeo”.

Pongo el tema sobre el tapete porque el narrador Cubano Rafael Rubí, “El Dinámico”, hizo de las frases un sello de distinción que los fanáticos hicieron suyas y repetían en todos los ambientes.

Recordemos algunas de las menciones de Rubí en su paso por República Dominicana en 1955-56 con el inicio de la Epoca de las Luces: ¿Qué te parece Cuchito?, Avemaría Chico, Línea enana, Sonó la galleta, a Harry Chiti lo bautizó “el camión de la carne”, al Palco de Prensa del Estadio Quisqueya Juan Marichal le llamaba “El Séptimo Cielo”, a Gallego Muñoz le decía “El Galleguito de la Buena Suerte”, a Felipe Rojas Alou “El Panqué”, a Carlos Doré “El Cieguito”, “En los predios de Mirandita”, a Roberto Malkmus, infielder de las Estrellas Orientales, “Pocopelo”, “Quítate que te tumbo”, a Dick Stuart le puso “El peje cajón”, “Come ahí papá”, “Se la comió, “Eso pasa en las mejores familias de Gascue”, a Rafael Quezada le llamaba “El guapito del Cibao”, “Talúa”, Manuel Emilio Jiménez era “El Mulo”, y a su hermano Elvio, “El mulito”.

Hoy tenemos a Franklin Mirabal en la cadena de los Tigres del Licey, que con unas 70 frases se ganado el aplauso de la feligresía añil y las rechiflas de sus adversarios.

Mirabal es dueño y señor del ambiente beisbolero.

Las frases de Mirabal se han pegado y no con almidón: Quítense del Medio, Qué bonita se ve esa pizarra, Lo engañó como a un niño, Me voy a poner malo, Here is the pitch, Nooo, pero así no, I Can’t Believe It, Me comen las manos, Back To First, Hay un Tigre en primera, Ahora es que falta pelota, Shu Mamá, Se acabó el relajo, Se fajó como un hombre, Tan pisá, Back, back, way back, Corran, se soltaron los Tigres y hay más pero mucho más.

LA INMORTALIDAD: El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano debe inmortalizar de manera póstuma al narrador cubano Rafael –El Dinámico- Rubí.

“El Dinámico” se convirtió en el narrador extranjero más famoso en la República Dominicana, no sólo por sus descripciones peculiares, sino por sus conocimientos de béisbol.

El 15 de octubre de 1955, Rubí llegó por el aeropuerto General Andrews contratado con carácter de exclusividad por La Voz Dominicana.

Fueron a recibirlo al aeropuerto General Andrews, los locutores Julio César Félix, Ramón Rivera Batista y Rafael Leonidas Cuello Batista.