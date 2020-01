$!Golpe MLB no se baja con “bija y leche”

Como parte de la legión de “Viejenials” que le buscamos todos los periquitos al béisbol, porque somos adictos a la tradición, sobre el escándalo por el “robo de señas” por los Astros de Houston, he pensando mucho sobre los límites de cómo se aplica hoy día la tecnología al béisbol y las interrogantes llegan por entrega especial.

¿Dónde existen los límites hoy?

¿Dónde podrían existir en el futuro?

¿Dónde deberían existir sin manipulación dañina?

Hay más de una razón obvia para formular estas preguntas.

El béisbol se está “jamaqueando” como consecuencia de las investigaciones de robo de señas de los campeones de la Serie Mundial 2017 y 2018.

El lunes, después de recibir una multa de cinco millones de dólares y la orden de perder cuatro selecciones de draft, los Astros de Houston despidieron a su mánager y gerente general.

El martes los Medias Rojas como medida preventiva despidieron a su mánager Alex Cora y ayer los Mets cortaron sus relaciones con Carlos Beltrán.

Este es el escándalo de mayor dimensión de las Grandes Ligas desde el 2005, cuando algunos de sus mejores jugadores fueron llevados ante el Congreso para discutir sobre el consumo de drogas que mejoran el rendimiento.

El béisbol ha recibido un chichón bien Grande que no se cura con bija con leche y mucho menos con “bola de golpe”.

Hace tres décadas que Pete Rose fue expulsado del béisbol de por vida, acusado de apostador. Sobre esta condena dijo: “Jamás he querido enojar al comisionado Bud Selig, sino todo lo contrario, aceptar muchas penalidades, porque estoy en sus manos”.

Pete Rose con el escándalo de los Astros de Houston por el robo de señas comentó: “Me equivoqué al apostar, pero no manché el juego”.

Rose ha sido claro: “Aposté a que mi propio equipo ganaría. Eso es lo que hice en pocas palabras. Me equivoqué, pero no manché el juego. No intenté robar ningún juego. Nunca voté en contra de mi equipo. Aposté a mi equipo todas las noches porque esa es la confianza que tenía en mis jugadores y me equivoqué”.

Tarde o temprano, y como van las cosas, el mejor bateador en la historia tendrá que ser aceptado de nuevo en el béisbol, con su placa en el Hall de la Fama de Cooperstown.

