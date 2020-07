$!Habrá pelota y amenaza del COVID-19

Las Grandes Ligas están poniendo a correr el carro de la próxima temporada aunque algunos jugadores han decidido no accionar.

En 1918, el año de la última pandemia en cerrar gran parte del mundo, el calendario deportivo mundial se borró en su mayoría. Pero el principal impulsor de las cancelaciones fue la Primera Guerra Mundial, en la que Estados Unidos había entrado el año anterior, en 1917. Las competiciones deportivas ya se habían cerrado en todo el mundo a medida que la guerra se desataba en Europa.

El panorama deportivo era solo una astilla de lo que es hoy. No hubo NBA. La NFL estaba a dos años de su inicio. En ese momento, los deportes más populares en Estados Unidos eran el béisbol y el fútbol americano universitario. Pero la gripe española (que no era realmente de origen español en absoluto) no devastó el fútbol universitario porque la temporada, en su mayor parte, se canceló en el otoño de 1918 debido a la guerra.

Pero la temporada de béisbol de 1918 se jugó, en parte, y se vio afectada por la epidemia de gripe. Ese virus, que se extendió por el mundo en tres oleadas, mató a 670,000 en los Estados Unidos y al menos 50 millones en todo el mundo. Se cobró más vidas que la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los principales vehículos para la propagación de la enfermedad, a través del despliegue y el regreso de las tropas.

Picadillos: Se bajaron de la guagua. Por primera vez en la historia de la franquicia en Washington (desde el 2005), una temporada de los Nacionales no incluirá a Ryan Zimmerman. El veterano jugador de cuadro y el derecho Joe Ross decidieron no jugar en el 2020...Las Águilas Cibaeñas extiende por dos años el contrato a Ángel Ovalles como Gerente General ...Una ola inicial de jugadores y entrenadores de los Orioles de Baltimore se presentará hoy en el Oriole Park en Camden Yards para realizar las pruebas de Covid-19 antes del inicio de los entrenamientos de tres semanas para prepararse para la temporada 2020.

Un día como hoy: 1993, Sammy Sosa, Cubs, disparó seis hits, uno menos que el récord de la Liga Nacional, en la victoria de los Cachorros 11x8 sobre los Rockies.

En 1996, los Marlins firman un contrato con Domingo Aramboles, lanzador dominicano de 16 años, dándole un bono por firmar de US$5,500. Aramboles presentó un certificado de nacimiento que muestra que tiene 16 años, pero más tarde se descubre que solo tiene 14, y la oficina del Comisionado anuló el contrato. Josephang Bernhardt, otro dominicano, presentó un certificado de nacimiento falso, fue retirado de Tampa Bay y firmó con Toronto por US$750,000.