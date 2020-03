$!Hank Aaron aprovechó el chance

Las oportunidades son calvas y llegan una vez sin avisar, por lo que sin titubeos hay que aprovecharlas y uno de esos ejemplos en Grandes Ligas fue el de Lou Gehrig con Wally Pipp.

El 14 de marzo de 1954, Hank Aaron comienza su primer entrenamiento de primavera para los Bravos de Milwaukee en un juego de exhibición contra los Medias Rojas de Boston.

Aaron, aprovechando una lesión sufrida por el jardinero titular Bobby Thomson, disparó tres hits, incluido un jonrón. El ruido del contacto fue tan fuerte que Ted Williams salió corriendo del clubhouse de Boston para ver quién puede hacer ese sonido con un bate.

Aaron hizo el equipo y comenzó con los Bravos el día de la inauguración, bateando un respetable .280 con 13 jonrones y 58 carreras impulsadas en su temporada de novato.

De ahí en adelante hizo historia con su bate, terminando su carrera de 23 años con 755 jonrones, 2,297 impulsadas y .305 de promedio, siendo bautizado como el “Martillo de Mobile”.

Un día como hoy: 1956, Satchel Paige, estrella de pitcheo de 50 años, firma un contrato para jugar con los Barons de Birmingham, de la Liga Nacional Negra. Paige también acepta dirigir el equipo esta temporada.

1960, Kirby Puckett nace en Chicago, Illinois. Puckett hará su debut en las Grandes Ligas en 1984, cuando batea .296 para los Mellizos de Minnesota. Durante una carrera de 12 años, Puckett bateará .318 con 207 jonrones y 1,085 carreras impulsadas, ayudando a los Mellizos a dos Campeonatos del Mundo. Ganará elecciones para el Salón de la Fama en 2001.

1961, la franquicia de expansión de la Liga Nacional en Nueva York nombra al futuro miembro del Salón de la Fama George Weiss como presidente del equipo. Weiss se retiró como gerente general de los Yankees en 1960.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si donde Idalia ponía a sonar en la vellonera A-2 a Celio González y la Sonora Matancera: “Levántate, no pidas más perdon, Olvida que un día me conociste, No sé perdonar, qué quieres que te diga, Si yo no nunca te he dicho una mentira”... Cómo gozaba mi compadre Cánovas Mendoza... Si usted vio jugando baloncesto a Yuyú –La Belleza– Encarnacion es viejo de verdad... Si presenció en una gallera a “Pipí” Trujillo cantando “A la gallera voy dando grito a echar mi gallo con el papujito”... Usted tiene biznietos si vio jugar al poderoso equipo de voleibol de la Universidad de Santo Domingo integrado por Félix Mario Aguiar, capitán; César Portorreal, Fernando Cabral, Rubén Lulo, Tabaré Carrón, Otilio Suárez,Horacio Abreu y Fonso Peña... Por hoy me voy... Porque esto sí es difícil Talúa.