$!Harvey Haddix: 36 outs en línea y perdió

En el béisbol se dan los fenómenos más raros de cualquier disciplina. Se juega a 9 innings y 27 outs, pero hubo un choque donde el lanzador Harvey Haddix hizo 36 outs en línea y perdió. Cuando uno se dedica a rastrear los grandes partidazos de este pasatiempo, para los americanos el de familia y para los dominicanos el de las discusiones, tenemos que aterrizar en el martes 26 de mayo de 1959 en el Milwaukee County Stadium, choque que fue presenciado por 19,194 fanáticos. Sucede que estando Haddix en el bullpen calentando el brazo previo al partido, el ojo mágico del mánager Danny Murtaugh de los Piratas de Pittsburgh se le acercó y le preguntó que estaba observando algunos “errorcillos” en su mecánica, a lo que “El Conejo” le respondió que no estaba muy bien, ya que estaba afectando un fuerte virus gripal.

Haddix subió a la colina de los sustos para enfrentar a los Bravos de Milwaukee teniendo como rival a Lew Burdette. Haddix estaba lanzando en forma perfecta y al arribar al noveno episodio se enfrenta a Andy Pafko y lo poncha para el out 25, a Johnny Logan lo retira con plegaria al left y Lew Burdette entrega el out 27 por la vía del ponche. En los innings diez, once y doce retiró de uno, dos y tres a los Bravos. La fiebre y la tos habían desaparecido como por arte del magia.

En el cierre del inning 13, el mismo 13 de la mala suerte, Félix -El Gato- Mantilla se embasa por error del tercera base Don Hoak, quien jugó aquí para los Leones del Escogido; Eddie Mathews se sacrifica y el dirigente Murtaugh ordena pasar intencional a Hank Aaron, Joe Adcock dispara un batazo donde el jardinero central Bill Virdon estuvo al tris de realizar la jugada del año, pero la blanca de costura roja voló la cerca. ¿Qué sucedió con el batazo de Adcock?

Aaron al llegar a la segunda y viendo que el Gato Mantilla había anotado y creyendo que la bola se había quedado dentro del terreno como admite en sus memorias se fue al dugout y el árbitro de home Vinnie Smith lo decretó out, lo mismo que a Adcock por haber rebasado a Aaron y el juego terminó 1-0.

En el box score figura el hit de Adcock como un doble y el juego terminó 1-0.

El “Conejo” Haddix lanzó 12.2 entradas, donde retiró 36 bateadores en línea y perdió, y Lew Burdette que trabajó en 13 episodios, donde enfrentó 47 a bateadores, aceptó 12 hits y ponchó dos y ganó.

