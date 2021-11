$!Héctor J. Díaz escribió de béisbol

“Que nadie me conozca y que nadie me quiera. Que nadie se preocupe de mi triste destino. Quiero ser incansable y eterno peregrino. Que camina sin rumbo porque nadie le espera”

En la obra de Fernando A. Vicioso y José Sabino editada en 1943 sobre las Reglas de Béisbol, numeritos y crónicas de la época, figura una reseña sobre Juan Bautista Perdomo (Pajarito) firmada por Héctor J. Díaz.

Los poemas de Héctor J. Díaz son joyas del Olimpo y en la voz del inolvidable Juan Llibre, tocan los dinteles de la gloria. Lamentable que la juventud de hoy no los consigne en las memorias de su móvil.

Como homenaje a Héctor José de Regla Díaz, aquí la crónica citada: “Muchos dirán que mis palabras no tienen ningún valor dentro del deporte, porque nunca me he significado como deportista, pero en cambio saben esos muchos, que siempre he hablado o he escrito lo que me ha dictado la emoción, ya sea en broma, en serio, en guerra o en canciones.

Al hablar o al escribir he tenido por punto de partida la sinceridad espiritual y por eso siempre he llamado al pan, pan y al vino, vino.

Cuando un hombre pone toda su vida, todas sus energías, todas sus capacidades en pro de la consecución o enaltecimiento de algo, es sinceramente merecedor de homenajes y cuando esa vida se ha activado en un medio ambiente árido, estrecho y difícil como lo era el nuestro hasta hace poco tiempo, entonces es doblemente digno de todos los homenajes por su valor, su decisión y su constancia.

J. B. -Pajarito- Perdomo, obsequió sus mejores años por el Baseball, jamás flaqueó, ni se acobardó ante los obstáculos, los fracasos o las ingratitudes. Cada día se rinden homenajes a lumbreras de la ciencia, a figuras de las letras y de las artes. Estos pasan su vida entre sus tubos de ensayos y sus obras. Luego, les llega el triunfo definitivo y llueven sobre ellos honores y fortunas, léase bien, fortunas.

Los deportistas aquí sólo ganan honores. Nada de fortuna, pero se conforman porque el deporte nació con ellos, lo llevan en la sangre y es lo único que vale la pena para ellos. Pajarito ha recibido su homenaje del pueblo y se siente rico porque ha conseguido que se reconozcan sus méritos, algo que aquí es más difícil que sacarse el premio mayor.

El Abuelito, como le llaman sus fanáticos, está satisfecho con su homenaje, bien ganado en sus 26 años de labor honrada, brava, simpática en los campos de la República y del extranjero. Por esto también quiero yo aquí desbordar mi emoción y felicitar a Pajarito Perdomo por el homenaje recibido, por bien merecido”.

Da pena y lástima que la Liga de Béisbol no se haya interesado en recoger la historia de nuestros beisbolistas, por esa razón hoy al recordar al poeta Díaz, lo hacemos con Pajarito Perdomo.

UN DÍA COMO HOY: En 1894, los Bravos de Boston le comunican a su jugador estelar Hug Duffy que le aumentaban su salario a $12.50 dólares por semana debido a su gran actuación en la temporada en la que logró 236 hits en 539 turnos para promedio de .438, el más alto de la historia.

En 1957, Vich Rehm, Estrellas Orientales hilvanó una cadena de 41.0 entradas sin permitir carreras entre el 3 de noviembre de 1957 al 27 de noviembre de 1957. Récord béisbol dominicano. En ese lapso lanzó 3 blanqueadas y concluyó la temporada con récord de 10-3, con 1.53 de efectividad.

En 1985, en el estadio Tetelo Vargas, las Águilas Cibaeñas derrotaron 2-1 a las Estrellas Orientales y ahí comenzó el equipo oriental una racha negativa de doce juegos en línea, la cual culminó el 14 de diciembre de 1985 cuando derrotaron 6-0 a los Caimanes del Sur en San Pedro.

En el 2010, Joel Guzmán, Leones del Escogido, el sábado 27 de noviembre, remolcó 6 carreras en un partido contra las Águilas, la mayor cantidad cosechada por un jugador en esa estación.

