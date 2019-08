$!José Ramírez se encendió en julio

Cómo tenía que ser, llegó el momento de producir después de unos primeros meses de la temporada enloquecedores para José Ramírez (.241, 14 H4 y 55 CE) ha cobrado vida decisivamente en julio, bateando .320 con nueve jonrones, nueve dobles, 25 impulsadas y cuatro bases robadas, una vez más mostrando las habilidades que lo convirtieron en el 2018 en un real “mata pítchers”.

Ramírez en marzo bateó .091, abril, 191; mayo, .245 y junio, .216.

Esperemos que en agosto siga el mismo ritmo explosivo de julio.

Todos los juegos valen lo mismo para fines de standing y clasificación.

Ganarle los Yankees a Boston 9x1 en abril, es lo mismo que ganarles en septiembre 1x0.

Conceptualizando sobre este tema, Billy Martin, cuando fue mánager de los antes de un juego les precisó a los periodistas:

“Cuando el equipo sale al terreno es conveniente no pensar en el calendario de juegos ni en la fecha del almanaque. En el béisbol profesional hay que ganar todos los días. Aprecio muy pocas cosas, más que una cadena de 10 o 12 victorias, y no me importa en cuáles fechas las logremos, el objetivo número uno es pasar de los cien juegos ganados, y programan 162. La oficina del comisionado no va a discriminar al final como menos importantes los que se ganen en fechas tempraneras”.

Los Yankees no hicieron cambios, no buscaron pitcheo, pensando que los juegos antes del 31 de julio valen por dos.

Fernando Tatis jr., de acuerdo al ritmo y la proyección que lleva en su primer año, podría ser superior en algunos renglones ofensivos que los de Carl Ripken jr en 1982 con los Orioles de Baltimore.

Tatis con 19 jonrones tiene una proyección de 29, Ripken fletó 28. En average Tatis proyecta.329, Ripken promedió .264.

Sin duda alguna Fernando Tatis jr es un novato fuera de serie.

Un día como hoy: 1961, Juan Marichal, lanzó juego de un hit a los Dodgers de Los Ángeles, para guiar a los Gigantes de San Francisco a una victoria 6x0 con 11 ponches. El único hit que permitió Juan fue de Tommy Davis en el quinto. Marichal consiguió su segunda blanqueada seguida. Felipe Rojas Alou disparó 2 jonrones.

1972, César Cedeño, Astros de Houston, primer dominicano en batear para el ciclo. Ligó de 5-4 frente a los Rojos de Cincinnati. Houston ganó 10x1. Jonrón, doble y single a Gary Nolan y el triple a Pedro Borbón.

1997, Carlos Pérez, Expos de Montreal, lanza blanqueada de 5 hits a los Padres de San Diego. Fue la quinta lechada de la estación, líder de la Liga Nacional y la sexta de por vida. Fue su victoria 11 con 6 derrotas.