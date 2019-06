$!Joshua Gibson: 800 ó 963 jonrones

En el mundillo de las leyendas urbanas que adornan el béisbol está la figura de Joshua Gibson, un pelotero de color que en 1937 jugó en República Dominicana junto con Satchel Paige, Cool Papa Bell, Sammy Bankhead, Harry Williams, Leroy Matlock, Herman Andrews, Robert Griffin y Cy Perkins, con los Dragones de Ciudad Trujillo.

Conocido por Josh, El Gorila yTrucutú, Joshua Gibson está considerado como el pelotero con más poder en la historia del béisbol. Descuidó la salud. Solo vivió 35 años y murió pobre y enfermo. Falleció el 20 de enero de 1947, en Pittsburgh.

Fuerte como el yunque, defendió la receptoría con maestría y brazo poderoso.

De su vida se han tejido muchas leyendas: Que en 1931 pegó 75 jonrones, que fue el único que sacó la pelota fuera delYankee Stadium en 1934.

Exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1972, a pesar de no jugar en las Mayores por el color de su piel. En su placa de HOF se le acredita que “casi” alcanzó los 800 jonrones en su carrera de diecisiete temporadas, otros dicen que fueron 963.

En ellos se incluyen 75 en 1931, 1934 (69) y 84 en 1936, en 170 juegos

Un día como hoy: 2006, Coco Crisp realizó una atrapada espectacular para conservar la décima victoria de Curt Schilling, el dominicano David Ortiz conectó jonrón y los Medias Rojas sumaron su 12º triunfo en fila al vencer 4x2 a los Mets de Nueva York, en Boston. Ortiz bateó su jonrón en la octava

entrada con lo cual aseguró una “barrida” de tres partidos entre equipos líderes de la División Este de la Liga Americana y la Nacional.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si en una bohemia se deleitó con Armando Cabrera, Carlos Vargas y el Niño Peña con el trío Los Tres y la canción “Tú me haces falta”... Si recuerda a Rafael Colón, con el Sexteto Alba, cantando “De qué te vale” y “Desvelo de amor”...Peinamos canas si recordamos esta acécdota del insigne periodista Arturo Industrioso: “Don Arturo, hoy es aniversario de la muerte de Gardel -¿Y Gardel murió? -En 1935 -No sabía, yo lo oí cantando en el carro que me trajo”. Don Arturo no caía en ganchos...Y ni hablar de vieja, si en 1957 recuerda a María Luisa Landin, cuando tenía en la calle Santomé un moderno Salón de belleza junto a su hermana Evelina llamado "Salón Landín”... Usted tiene unos añitos, hay que preguntarle a Cándido Martínez, si bailó con la Santa Cecilia de Luis Alberti, la única orquesta que tenía una pianista cubana que tocaba hasta con los codos: Panchita Pujeau...Fue en Bonao, si lo recuerda es viejo de verdad, donde Petán Trujillo, organizó un desfile, el 12 de abril de 1959, en que marcharon juntos miembros de la Legión Extranjera Anticomunistay los grupos de campesinos integrados en losCocuyos de la Cordillera...Por hoy me voy, porque esto si es difícil Talúa.