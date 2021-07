$!Juan Marichal, 2-0, 0.50 Juego Estrellas

“Todo pasa por algo, pero lo que no pasa, también es por algo”.

En el Comiskey Park de Chicago se llevó a cabo el primer Juego de Estrellas, el 6 de julio de 1933, donde la Liga Americana venció a la Nacional por 4-2. El primer jonrón lo bateó Babe Ruth con uno en base. Connie Mack que dirigió la Liga Americana, mientras que John McGraw, que ya estaba retirado, lo hizo por la Nacional.

Los dominicanos Juan Marichal, César Cedeño, Tony Peña y Mario Soto hicieron historia en Juegos de Estrellas celebrados un 13 de julio.

El 13 de Julio de 1965, Marichal fue el único dominicano seleccionado para el Juego de Estrellas en Minnesota. Inició el partido y blanqueó durante tres innings a la Liga Americana. Permitió un hit, no dio bases por bolas y no ponchó. Al bate ligó un sencillo y anotó con un H4 de Willie Stargell. Dejó el juego 5-0, pero Jim Maloney no pudo mantener la ventaja y la Nacional ganó 6x5. Marichal fue elegido MVP.

El 13 de julio de 1971, en el Tiger Stadium de Detroit, Marichal cerró con broche de oro sus presentaciones en Juegos de Estrellas. Laboró en dos innings como relevista del abridor Dock Ellis. Marichal trabajó en 18 episodios, récord 2-0, 0.50 efectividad en nueve apariciones en All Star. Fue de forma corrida entre 1962 y 1969 y regresó en 1971.

UN DIA COMO HOY: 2014 - Se nombran las dos escuadras del Juego de Estrellas de 2014 . Los 68 jugadores elegidos incluyen 25 novatos. El jardinero José Bautista de los Azulejos lidera el voto popular por segunda vez en cuatro años con 5,8 millones de votos, mientras que SS Troy Tulowitzki de los Rockies es el principal votante de la Liga Nacional .

2016 - Los Orioles y los Dodgers se combinan para 36 ponches en un juego de 14 entradas en el Dodger Stadium . Ambos equipos huelen 18 veces antes de que Jonathan Schoop conecte un doble de dos carreras ante Chris Hatcher en el 14 para tomar una ventaja de 6 - 4. Los Dodgers tienen la oportunidad de empatar el marcador en la parte inferior del marco cuando el cerrador Zach Britton camina a Yasmani Grandal intencionalmente para cargar las bases, pero sin sustitutos disponibles, Hatcher regresa al montículo para terminar la competencia. Chase Utley tiene un juego de seis hits en una causa perdedora para Los Ángeles, mientras que Mark Trumbo conecta un par de jonrones para Baltimore, lo que le da 26 en las Grandes Ligas.

2017: Se revelan los resultados de la votación final del hombre para el Juego de Estrellas 2017 , con 3B Justin Turner de los Dodgers y Mike Moustakas de los Reales como ganadores. Turner establece un nuevo récord con 20,8 millones de votos.