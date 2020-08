$!Juan Soto, una bestia del bateo

Juan Soto ha jugado solo 22 de los 30 partidos con los Nacionales de Washington después de perderse el inicio de la temporada, debido a una prueba positiva de coronavirus, pero ha sido una bestia absoluta desde que regresó. Su 1.212 OPS entrando al juego de ayer domingo lo colocaría en MLB por casi 200 puntos si tuviera suficientes turnos al bate para clasificarse. En esos 22 juegos 20 remolcadas con 9 jonrones. Trea Turner, que tiene 1.160 OPS en sus últimos 15 juegos, también merece mención.

Sin duda alguna Juan Soto es una realidad ofensiva de la calidad dominicana emergente en el big show.

TATIS MVP PADRES: Fernando Tatis Jr. no es solo el Jugador Más Valioso de los Padres de San Diego; sino que es un recio candidato; el favorito para llevarse a casa el premio de la Liga Nacional como líder de la liga en jonrones (13), carreras anotadas (33), carreras impulsadas (30) y reglas no escritas que se rompen.

La brillantez de Tatis puede estar contribuyendo a disfrutar de un gran fenómeno ofensivo y defensivo de la década; apenas tiene un error en 33 juegos.

FLORIÁN ES HAITIANO: Estevan Florián, jardinero de losYanquis de New York, constitucionalmente no es dominicano porque no tiene papeles que determinen la nacionalidad. No podemos decir que es el dominicano 805 que debutó en las Mayores porque estaríamos haciéndole un flaco servicio a la nacionalidad. Florián es haitiano simple y sencillo hasta que se demuestre lo contrario.

Luis Noel nació en Haití y lanzó para las Estrellas Orientales en el 2009 y 2010, pero tenía pasaporte dominicano.

Con Florián habría que aplicar la nacionalidad como se hizo con Raúl Valdés, Kendrys Morales y otros cubanos.

AL MARGEN...El partido de ayer domingo entre los Atléticos y los Astros fue pospuesto después de que un miembro de la organización de Oakland dio positivo al COVID-19... El jardinero cubano de los Astros, Yordan Álvarez, se sometió a operaciones artroscópicas en ambas rodillas el miércoles en Houston, anunció el equipo el viernes. Álvarez, quedó fuera de acción por el resto de la temporada.

UN DÍA COMO HOY: 1999, en un artículo del New York Times, el ex jugador de Grandes Ligas, Billy Bean revela sus temores como hombre gay en el mundo de las Grandes Ligas. El exDodger Glenn Burke, quien murió de SIDA en 1995, es el único otro exjugador que ha reconocido su homosexualidad.

2005 : Los ganadores del “Bate de Plata” se anuncian en cada liga. En la Liga Americana Jason Varitek (C), Mark Teixeira (1B), Alfonso Soriano (2B), Alex Rodríguez (3B), Miguel Tejada (SS), Manny Ramírez (OF), Gary Sheffield (OF), Vladimir Guerrero (OF ) y David Ortiz (DH) son los ganadores. En Liga Nacional Michael Barrett (C), Derrek Lee (1B), Jeff Kent (2B), Morgan Ensberg (3B), Felipe López (SS), Miguel Cabrera(OF), Andruw Jones (OF), Carlos Lee (OF) y Jason Marquis (P) son seleccionados.

2007: Juan Encarnación (Cardenales de San Luis) sufrió una lesión después de ser golpeado en el ojo por una pelota, en foul, poniendo fin a su carrera.

2012: Los Angelinos intercambian al veterano abridor Ervin Santana a los Reales por el relevista de ligas menores Brandon Sisk.