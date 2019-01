$!Jugadas increíbles en el béisbol

En un juego de béisbol se presentan jugadas más extrañas y en algunos casos le pasan de lado al fanático y no las comprende por el desconocimiento de las Reglas. Y es que el béisbol es, sin duda alguna, es una Caja de Pandora.

En un juego de Grandes Ligas en Arizona, el 28 de mayo del 2005, el pitcher dominicano Duaner Sánchez, de los Dodgers, arrojó su guante y le pegó a una pelota bateada por su compatriota Luis Terrero de los Diamondbacks, lo que terminó en un triple dentro del cuadro para Terrero, luego de aplicar la regla 7.05 (a).

¿Y qué les parece este Cuádruple play?

Bases llenas, sin outs. El bateador conecta elevado al center, quien captura (primer out). Corredores de primera y segunda salen con el batazo, siendo puestos out en la jugada al tratar de volver a la base. Tiro del center field al segunda base (segundo out). Tiro del segunda base al primera (tercer out). En la jugada, el corredor de la tercera base anota previo al tercer out, haciendo pisa y corre desde tercera.

La defensa puede apelar la carrera, lanzando a la tercera base en caso de que el corredor no haya pisado la misma en el pisa y corre. Si el umpire determina que el corredor no pisó la base, el corredor se canta out y se elimina la carrera.

Puede ser sucia una carrera anotada fruto de un triple y un sencillo impulsador. De entrada la carrera luce limpia, porque fue producto de dos hits, pero si el corredor que llegó a home vio prolongado su turno al bate, porque un foul de fly que no fue capturado y le cargaron error a quien lo dejó caer, la carrera es sucia.

Un día como hoy: 1993, Reggie Jackson (Mister Octubre) fue el único jugador en ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown. Jackson, cuyo average de por vida de .262 es el más bajo de cualquier jardinero en el nicho sagrado, recibió porcentaje de 93.6 de los votos.

¿Usted es viejo o vieja de verdad?... Si asistió al Súper Restaurant Night Club Chantilly y su buffet televisado por los canales 4, 9 y 2. “Coma todo lo que desee. Baile y aplauda nuestro formidable show por solo RD$5.00, con Nelson Muñoz, Lucía Félix y Julie Lafontaine”, con Papa Molina y sus Estrellas... Si vivió la máxima expresión de la música de protesta del 25 de noviembre, al 1 de diciembre de 1974 con “7 Días con el Pueblo” en el Palacio de los Deportes y el Estadio Olímpico con Víctor Manuel, Danny Rivera, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Los Guaraguos, Pi de la Serra, Paco Ibañez, Guadalupe Trigo, Roberto Darwin, Bernardo Palombo, Estrella Artao, Noe Nicola, El Topo, Expresión Joven, Nueva Forma y Convite... Por hoy me voy... porque esto si es difícil Talúa.