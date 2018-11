$!La asistencia, secreto de Estado

No vemos ninguna razón valedera para que los equipos que conforman la Liga Dominicana de Béisbol oculten la asistencia diaria como si fuese un secreto de Estado o se tratase de una información clasificada.

Desde el campeonato de 1955-56 hasta 1969-70, la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) daba a conocer la asistencia total y pagada y a partir de 1973-74 informaba la general con los pases de cortesía, labor que Alfredo Scheker en esa época confeccionaba a golpe de bolígrafo.

Recordamos cuando don Arístides Alvarez Sánchez, secretario de la Lidom, llegaba al “Séptimo Cielo” en el séptimo inning, se paraba a la entrada y decía: ¡Atención prensa! y ofrecía con lujo de detalles la importante información.

Hoy día, conocer la asistencia a los parques de pelota es un secreto de Estado y por ende, motivo de especulación.

Como referencia histórica, en el Listín Diario del 5 de diciembre de 1920 se informó que en un juego de Licey con el Central Romana pagaron 1,112 fanáticos.

En las Grandes Ligas los salarios de los peloteros y la asistencia son fuentes básicas de la información de primera línea, en la Lidom este absurdo culto a la reserva es hora de terminarlo y ojalá el licenciado Vitelio Mejía corone esta vuelta que solo beneficia el espectáculo, sobre todo en esta era de tecnología de punta donde la gente no es estúpida.

Un día como hoy: 1956 los Leones del Escogido derrotan a los Tigres del Licey con marcador de 14x0 en el Estadio Trujillo. En el segundo inning, los escarlatas anotaron tres carreras contra Jim Coates. En el sexto anotaron dos más para ampliar a 5-0. En la parte alta del octavo, los melenudos realizaron un rally de nueve anotaciones frente lanzador Atilano Domínguez. La entrada la inició Ray Shearer con doble, Bob Schmidt sencillo, siendo out en la goma Shearer cuando trató de anotar. Felipe Alou BxB, Bob Fitzgerald sencillo, Sparky Anderson tocó y Fitzgerald fue puesto out en la intermedia para el segundo out, anotando Felipe. Andre Rogers recibió boleto, Willie Kirkland, Gail Harris y Osvaldo Virgil dispararon dobletes. Shearer bateando por segunda vez en la entrada recibió boleto al igual que Bob Schmidt, Alou y Fitzgerald pegaron incogibles, Ed Lopat a reclamos de los fanáticos, que vociferaban “ abusador, va a dejar que lo maten”, Alonzo Perry que estaba en 1B entró a lanzar y terminó las hostilidades.