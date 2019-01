$!La ingratitud en el béisbol

En el trajín diario del béisbol la gratitud entre los relacionados no cuenta, no importa los años entregados a la causa. Como todo negocio lo que prima es oferta y demanda en la relación obrero-patrón.

Siempre para justificar un despido hay una respuesta: “No fue gratis qué trabajó” y es que la ingratitud es la insensibilidad a los favores recibidos. Es la amnesia del corazón.

¿Quién no ha sido pagado con ingratitud?..El que no sepa de ingratitudes poco bien habrá hecho en la vida.

La salida de Manny Acta de la vicepresidencia y de la Gerencia General era crónica de una cancelación anunciada.

El 1 de diciembre colocamos este twiter: “Un miembro del Consejo de las Águilas Cibaeñas me informa que el contrato de Manny Acta a través de su agente Ulises Cabrera merece ser estudiado a profundidad. Negó firma por 3 años. Mi olfato me dice que si AC no clasifica, no será renovado”.

Las Águilas quedaron fuera de la Serie Semifinal y votaron por la salida de Manny Acta el Dr. Adriano Valdez, Luis Gobaira, Luis Campos, Chilote Llenas, Dr. José Augusto Vega, Papy Bisonó y Víctor García Sued (ausente pero representado).

Manny Acta no debió esperar este desenlace por parte del Consejo Directivo de las Águilas y como hombre de béisbol, debió poner el cargo a disposición de la Junta Directiva.

Osvaldo Virgil (El Orégano) participó en su primer partido en la Liga Dominicana el 10 de enero de 1956 con el Escogido, conectando dos hits en cinco turnos.

Virgil llegó al país el 10 de enero de 1955 y declaró haber salido en 1947 sin regresar hasta ese momento.

Ese mismo día, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, licenciado Hipólito Herrera Billini, dictó una resolución que asignaba al jugador al Escogido y finalizó la disputa por sus servicios protagonizada por las Aguilas Cibaeñas, Virgil firmó contrato con las Aguilas el 7 de julio de 1955 en Dallas.

En cuanto al primer jonrón de un dominicano en el Estadio Trujillo, Virgil tiene ese honor y lo consiguió el 8 de noviembre de 1956 en el 7mo. episodio.

Un día como hoy: 1988, Bonny Castillo debuta como manager de las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas sustituyendo al despedido Tom Spencer, quien tenía al equipo verde en la segunda posición empatado con las Águilas Cibaeñas con 20-17. Los Azucareros del Este ganaron 2x0.

2008, los Tigres del Licey derrotan a las Estrellas Orientales 13x5 en el Tetelo Vargas. José Offerman jonrón, doble, single y 4 remolcadas y Emilio Bonifacio, jonrón, dos sencillos y 3 impulsadas encabezaron ataque azul.