$!La MLB y el racismo sistémico

La temporada 2020 de las Grandes Ligas Ligas ha estado adornada de todo de incidentes y la verdad que estos 60 juegos están dando mucha agua de beber.

Con el fin de crear conciencia sobre el “racismo sistémico” y estar al lado de otros jugadores y equipos haciendo una declaración sobre “cuestiones más grandes”. El jardinero los Cardenales, Dexter Fowler y el lanzador Jack Flaherty se apartaron del juego del miércoles y se negaron a jugar en protesta por la injusticia social y el disparo de un hombre negro por parte de la policía en Wisconsin.

“Esta noche decidí tomar una postura junto a la comunidad negra y los atletas de todo el país en nuestra lucha continua contra la brutalidad policial y el racismo sistémico”, explicó Fowler en un mensaje de texto al Saint Louis Post-Dispatch. “Si bien este es un tema extremadamente personal, tengo la esperanza de que mi pequeña acción pueda arrojar luz sobre los problemas más importantes que están en curso en todo el país.

“Siempre estaré agradecido y afortunado de ser un jugador de Grandes Ligas”, continuó su mensaje, “pero esta noche, necesitaba usar mi plataforma para algo más grande que yo y más grande que el juego”.

El equipo consideró oficialmente a Fowler y Flaherty como amagos saludables para el juego, aunque solo estaba programado para jugar Fowler, comenzando en el jardín derecho.

Los Cardenales emitieron un comunicado afirmando su apoyo a los dos jugadores, y Major League Baseball y el sindicato emitieron declaraciones que también apoyaban a los jugadores individuales que eligieron no jugar el miércoles por la noche y a los seis equipos que decidieron no jugar sus juegos como manera de llamar la atención sobre el tiroteo de Jacob Blake Jr. el domingo en Kenosha, Wisscosin.

Los Milwaukee Bucks boicotearon su juego de playoffs de la NBA el miércoles por la tarde y provocaron una reacción similar que se extendió primero a través de la NBA, luego a los estadios y casas club de la MLB, y también a la MLS. Los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati decidieron no jugar su juego en Miller Park.

“Lo más impactante que pudimos hacer es no jugar nuestro juego de béisbol y no distraernos de lo que está sucediendo en el país”, dijo el jardinero de los Cerveceros Ryan Braun a los medios en Milwaukee mientras vestía una camiseta negra que decía: ‘Justicia, Igualdad, Ahora. Ese mismo mensaje estaba en el marcador de Miller Park mientras los jugadores de los Rojos y Cerveceros hablaban en el campo sobre no jugar.