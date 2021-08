$!La Parca ponchó a J.R. Richard

“La vida hay que disfrutarla en cada momento y no estar muerto en vida"

La Parca y su aliado el Covid-19 sigue llevándose ex-beisbolistas, muchos de ellos conocidos por la afición dominicana. Ahora le tocó la despedida al lanzador James Rodney Richard quien vistió la franela de las Estrellas Orientales.

En paz descansen: Hank Aaron,Del Crandall, Frankie de la Cruz, Adrian Garrett, Pedro González, Tom Lasorda, Juan -Terín- Pizarro, Stan Williams, Tim Tolman. Desde que se inició el béisbol rentado en La Normal hasta la fecha, sólo en ocho ocasiones un lanzador ha logrado ganar el liderato de ponches con 100 ó más y el último en lograr esta proeza fue el estadounidense James Rodney Richard en 1974-75 con las Estrellas Orientales, al fusilar a 103 rivales.

El nativo de Vienna, LA hoy con 62 años, es el único lanzador que ha logrado 100 ó más ponches en la Liga Dominicana y 300 ó más en las Grandes Ligas. Rodney Richard ponchó 303 en 1978 y 313 en 1979 con los Astros de Houston.

Los primeros lanzadores en pasar la barrera de los 100 ponches fueron el puertorriqueño Luis -Tite-Arroyo y el venezolano Emilio Cueche en 1952. Arroyo, bautizado como el "Orgullo de Tayabao" con los Leones del Escogido ponchó 101 y Cueche, apodado "El Cuchillo" por el frecuente uso de su slider, anestesió también a 101.

El primer lanzador en lograr el liderato de ponches con más de 100 en la Época de las Luces fue el estadounidense Pete Burnside, de los Leones del Escogido, con 109 en 1956-57.

Otro lanzador estadounidense: Stan Williams, también del Escogido, en 1959-60 se llevó 105 por la vía del ponche.

Más ponches propinados en un juego de Serie Final de Lidom:

James Rodney Richard: 15. EO vs. AC. Enero 22, 1975. Juego 5.José Núñez: 12. Escogido vs. Estrellas. Enero 30, 1988. Juego 5.César Valdez: 12. Licey vs. Toros. Enero 21, 2020. Juego 2

UN DÍA COMO HOY: 1990, Pascual Pérez fue operado del hombro derecho y quedó fuera por el resto de la temporada.1992, Bienvenido Rivera, Filadelfia, consigue su primera victoria en las Grandes Ligas, lanzó 8 episodios contra los Expos.

1993, Julián Tavárez debuta como abridor frente a los Orioles de Baltimore en juego que se detuvo por lluvia. Cleveland perdió y en 3 innings que lanzó aceptó 6 hits y 5 limpias

En el 2005, José Reyes extiende a 20 su racha de juegos seguidos dando de hit y empatando la marca de la franquicia.