$!Las “cosas” increíbles del béisbol

El béisbol no es un deporte “lento y cansón” como lo califican algunos neófitos de la materia, lo que sucede es que el béisbol tiene muchos seguidores que no conocen su esencia, sus reglas y las decenas de situaciones discutibles que presenta un juego.

El sábado un seguidor del Licey me rindió un Informe y no el de Alicia, desde su óptica, sobre las razones por las cuales el no moría el viernes ante las Águilas Cibaeñas con Jairo Asencio en el noveno. Le respondí que si hubiese sacado los tres outs opinaría lo mismo y como fanático y mánager de gradas me reiteró que sí.

Y es que el béisbol es así, lo tiene todo y sobre todo material para la discusión.

Y es que en el mundo raro del béisbol se da de todo y Talúa sabe por qué es difícil. Por ejemplo, batear tres triples y tres sencillos seguidos sin anotar carreras.

El primer bateador del inning dispara triple por el jardín derecho, al tratar de hacerlo jonrón de piernas es out en el pentágono. El siguiente bateador conecta batazo entre el bosque central y derecho, viene rápido el tiro del jardinero al intermedista y éste al tercera base, el corredor se barre pero con el brusco deslizamiento se pasa de la base y es tocado por el tercera para el segundo out. El tercer bateador conecta con fuerza por el central, llega a tercera base sin problemas. Con dos outs y corredor en tercera, el cuarto y el quinto bate de la entrada conectan rodados lentos por tercera, el defensor por más esfuerzos que hizo no pudo sacar a ninguno en primera, el corredor de tercera prefiere no arriesgarse y no avanza a home. Van tres triples dos sencillos y dos outs y aún no se anota carrera.

El siguiente bateador conecta fuerte por segunda base, la pelota le pega al corredor que va de primera a segunda y es out por regla pero las reglas del béisbol, indican que al bateador-corredor se le carga hit. Así, tres triples y tres sencillos seguidos y no se anotó carrera. Cosas raras que hacen del béisbol un deporte increíble.

Al fanático del béisbol le disgusta que su equipo termine con récord de 40-0, ya que necesita un par de derrotas para criticar el mánager y los jugadores, de lo contrario si es verdad que el béisbol sería “cansón y aburrido”

UN DÍA COMO HOY: En 1983, Miguel Diloné, Águilas Cibaeñas, se hurtó su base 300 de por vida, en un triunfo 1-0 sobre los Caimanes del Sur en el Estadio Cibao. El lanzador de los Caimanes era Rickey Keeton y el receptor Adriano Rodríguez.

El 2013, es un gran día de transacciones para los Yankees. Pierden a dos agentes libres, el segunda base Robinson Canó (por un contrato de 10 años con Seattle y US$240 millones) y el OF Curtis Granderson, que se va a los Mets por cuatro años y US$60 millones. Para compensar, los Yankees firmaron al OF Carlos Beltrán (tres años y US$45 millones y al 2B Kelly Johnson (un año).