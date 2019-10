$!Las “Redes” están en Pelota

El Torneo de Béisbol Otoño Invernal completó 8 fechas con baja asistencia, salvo los dos juegos de Aguilas-Licey y esto es preocupante.

Los fanáticos en las “redes” opinan y en nuestra cuenta de Twitter (@bienvenidorv) recibimos decenas de opiniones.

Carlos Aniel (@AnielCarlos): “Bienvenido, con lo que cuesta ir al Coloso de la Fe con mi familia, me quedo en mi casa a ver el juego con amigos y una caja de cerveza, hago un sancocho de 7 carnes y me sobra dinero para la caraquita”.

Alexander Cabrera (@masteralex403): “Boletas caras y las que uno "puede" comprar no dan facilidades (online). #CementerioQuisqueya

Billy Fernández (@BillyFernandez1): “Todos los Estadios se ven vacios, exceptuando cuando juegan Águilas vs Licey. Creo que la liga debe hacerle frente a esta difícil situación; se está perdiendo, a parte del dinero, muchas cosas más”.

Robinson Chirinos, receptor de Houston, se pinta las uñas de color naranja, antes de cada juego. “Es como los pitchers ven mejor las señas”, explicó, “pero no es nada nuevo, hace años que me las pinto, incluso he usado hasta el color rojo”. Otros catchers suelen forrarse los dedos con tape o esparadrapo, con el mismo fin.

Los minutos de la TV: Si uno se pone a observar innings por innings los encuentros del torneo otoño-invernal Carlos Morales Troncoso, se puede apreciar que para los comerciales de televisión cada tres outs, hay que darle un período de tiempo de unos 90 segundos más de lo necesario para que un equipo venga a batear y el otro salga a la defensa.

Una simple suma arroja el balance siguiente: En 18 entradas en nueve innings, se agregan nada menos que 27 minutos a cada juego no de extra innings, o sea cerca de media hora.

Por lo tanto, es muy difícil que en la Liga Dominicana, con esa gran cantidad de cambio de pitchers podamos disfrutar de un juego de menos de 3 tres horas.

Un día como hoy: 1985, José Rijo, Licey, trabajó en rol relevo tres entradas sin hits, preservando la victoria de Balbino Gálvez que laboró en 6 innings, 6 y una vuelta limpia. Licey derrotó 4x1.

2000, José Vizcaíno bateó sencillo al jardín izquierdo en el cierre de la duodécima entrada y los Yanquis ganaron 4x3 a los Mets en el primer juego de la “Serie Mundial del Metro”, celebrado en el Yankee Stadium ante 55,913 aficionados. El boricua Bernie Williams remolcó la carrera que dejó “tendidos” a los metropolitanos. Ganó Mike Stanton y perdió Turk Wendell. 2009, Albert Pujols fue operado para removerle astillas y protuberancias óseas del codo derecho. El doctor James Andrew fue quien realizó la cirugía artroscópica.