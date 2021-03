$!Leody Taveras: ¿Será el CF de Texas?

Leody Taveras, 22 años, nativo de Tenares, jugó 33 partidos la temporada pasada, donde se fue de 119-27 (.227), su trabajo fue realizar una prueba del rol que pudiera desempeñar a largo plazo.

Taveras es un auténtico abridor y un magnífico jardinero central, dos roles que cualquier equipo querría definir en la mayor medida posible. Si bien Leody parece ser el hombre, muchas preguntas aún rodean la posición de los Vigilantes en el prado central.

Texas tiene varios jugadores que podrían jugar ahí: Nick Solak lo ha hecho, Joey Gallo y David Dahl. El ex Pirata Jason Martin tiene experiencia en el puesto.

La pregunta se cae de la mata: ¿Será Leody Taveras el jardinero central de Texas en el 2021?

Otro dominicano que está en la lupa de los Vigilantes es el relevista José Leclerc. Si está totalmente recuperado de la lesión en el hombro que lo noqueó durante la mayor parte de la temporada del 2020, ciertamente parecería ser el favorito para cerrar juegos para los Rangers, que tienen otras opciones interesantes en Jonathan Hernández y Joely Rodríguez, por lo que Leclerc deberá mantenerse saludable y, con suerte, lanzar más strikes.

Una racha de ocho derrotas consecutivas a mediados de agosto selló el destino de los Rangers para el 2020 y, como resulta, más allá, decidieron entrar en una reconstrucción, un curso que los llevó al peor récord de la Liga Americana y podría mantenerlos allí para el 2021. Las cosas podrían no estar mucho mejor en 2022. Los veteranos han sido canjeados, enviados a la banca o no firmado. Se les dio oportunidades a los novatos y prospectos, y los jugadores jóvenes se adquirieron a través de intercambios o agencia libre. Serán el foco de los Rangers de 2021, no necesariamente victorias y derrotas, con la esperanza de infundir veteranos en el equipo durante la temporada baja antes del 2022.

El nuevo estadio Globe Life Field abrió el 24 de julio, cuando los Rangers vencieron a los Rockies 1-0 en el Día Inaugural. La instalación de US$1,200 millones cuenta con un techo retráctil y aire acondicionado, que los jugadores que alguna vez trabajaron en el abrasador calor de Texas dieron la bienvenida. Inicialmente se pensó que era un parque de lanzadores después de que los Rangers lucharan para conectar jonrones en 30 juegos de casa. Sin embargo, los cuatro equipos de playoffs que jugaron allí durante tres rondas disiparon esa idea.

ALINEACIÓN PROYECTADA: CF, David /Leody Taveras; SS, Isiah Kiner, RF, Joey Gallo; 1B, Nate Lowe; DH, Khris Davis; 2B, Nick Solak; LF, Willie Calhoun; 3B, Rougned Odor; C, José Treviño.