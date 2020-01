$!Licey ganará en 8 juegos Serie Final

Luego de un intenso play off semifinal, los Tigres del Licey en un juego inédito de dos días, cuyo final duró 11 minutos, menos que una pelea de gallos, eliminó a las Águilas Cibaeñas para lograr el visado para la serie final.

Licey con récord de (9-10) se convirtió en el primer equipo en la historia que bajo el formato Round Robin de 18 juegos avanza a una final jugando por debajo de .500.

Y es que nuestro béisbol es “sui generis” y como los equipos cambian de un día para otro, hay factores fuera de las estadísticas y la Sabermetría que juegan un rol fundamental a la hora de analizar una serie corta pactado a nueve desafíos.

En esta serie final, creo que los Tigres del Licey no la tendrán fácil para eliminar a los Toros, pero conociendo nuestro béisbol, cómo se juega el día a día, no me extrañaría que se llegara a un octavo partido y ganara el equipo azul la corona 23.

Es importante que quede claro, que en el análisis real y verdadero del béisbol, una cosa es la buena reputación obtenida con los guarismos en la regular y semifinal y otra muy diferente es la que se asoma cuando llega la final, con tantos cambios y recambios, donde la cerrada lucha entre las novenas por la disputa del triunfo es “de vida o muerte’’.

Qué los Toros ganaron la primera posición en la serie regular (34-16) y en el Round Robin (12-6), eso ya es historia. Borrón y cuenta nueva.

Qué el Licey está en su “momentum” con el juego inspirador y agresivo de Emilio Bonifacio, Hanley Ramírez y Erick Aybar, ese es el presente.

Es que a veces, no siempre ocurre, los numeritos engañan. No es que digan mentiras, es que los peloteros en la instancia final, algunos se apagan, pierden la combatividad, por decir lo menos; y otros, que vienen con actuaciones dentro de lo normal, se crecen, ¡y de qué manera!, para darle vuelta a un partido en el momento en que más lo necesita su equipo, o que encuentran la chispa ganadora con ese pelotero de último momento que llegó a reforzar la nómina del club.

Que conste en acta, miles de veces se ha dicho, y nosotros lo hemos sostenido en más de una ocasión, que una cosa es la participación en la temporada regular; otra, la actuación en la semifinal y más allá, lo que significa jugar la Serie Final, donde hasta el Ungüento Duarte también ocupa un rol protagónico emocional.

Mi pronóstico: Licey a ganar en ocho juegos.

Un día como hoy: 1967, el Escogido derrota 3x2 a las Águilas Cibaeñas en 13 innings, colocando 2-0 la Serie Final. Ricardo Joseph, Escogido, le conectó jonrón Jim Shellembach. Para Joseph fue su sexto cuadrangular en series finales y lo empató con Alonzo Perry.